梵中近期舉辦多場研討會 論述解套雙邊交往障礙

教廷與中國近期各舉辦多場梵中關係研討會，似有意在論述層次為雙邊「卡關」問題解套。教廷日前舉辦利瑪竇研討會，定調中共「宗教中國化」政策不悖基督信仰，北京則邀學者研究「如何破除梵中外交關係障礙」。

「信仰通訊社」（Fides News Agency）18日報導，北京人民大學日前舉辦一場整日研討會，邀集重量級歷史學家與天主教神父，聚焦1924年在上海舉行的首屆中國主教會議，今年恰逢百週年紀念，研擬此歷史遺產可為梵中關係帶來何種啟發，並討論促進梵中外交關係的具體措施。

據報導，參加這場會議者包括北京天主教與文化研究所創辦人趙建敏神父，中國天主教神哲學院副院長李樹興，奧地利裔的中國人民大學文學院學者雷利柏（ Leopold Leeb），以及長期從事教會歷史研究的學者劉志慶、劉國鵬等。

報導指出，在會議最終的圓桌論壇，與會者討論了許多梵中關係「熱門議題」，包括主教任命、教會共融、教區調整，以及「中梵發展外交關係的障礙與可能採行措施。」

主教任命是梵中關係核心癥結，為解決中共官方自行「非法祝聖」主教，教廷與中國在2018年簽署主教任命臨時性協議，今年10月宣布延長續約4年。協議內容雖未公開，但天主教媒體曾多次引述教廷高層描述，協議主軸是承認教宗為中國天主教領袖，對中國主教人事有最終否決權。

不過梵中主教任命協議是否真能落實備受爭議，許多教會人士批評，教廷恐淪為背書中國官方人選的橡皮圖章，不僅助長中共迫害長期忠於教宗的中國「地下教會」，也讓教廷對中國違反人權議題噤聲。

教會共融是梵中關係第二大障礙，中共強調「獨立自辦」教會，違反天主教「普世教會」教義，因此讓中國教會承認與普世教會「共融」是教廷重要目標。

今年10月，中共破天荒允許2位中國主教全程參與在梵蒂岡舉行的「世界主教會議」，中國主教首度在會中發言並推崇共融，被教廷視為重大突破。

梵中關係第三大障礙是中共推行「宗教中國化」政策，要求神職人員研修中國國家主席習近平思想與共產愛國主義，違反天主教「政教分離」原則，教會事務不可受政權指揮干預。

教廷目前傾向從歷史角度，以傳教士在中國清朝面臨「禮儀之爭」為例，將中共宗教中國化政策定義為「文化面的本土化」，與政治意涵脫鉤。

禮儀之爭是指在17、18世紀時，天主教各派別對於「祭祖、祭孔」等中華傳統文化是否違背天主教義，有不同看法。利瑪竇（Matteo Ricci）等耶穌會傳教士當時力倡容許祭祖祭孔等世俗禮儀，現任教宗方濟各（Pope Francis）即屬於耶穌會，因此利瑪竇被視為化解中共「宗教中國化」爭議的參考座標。

耶穌會光啟社與中國中央電視台合作拍攝的「東方西儒－利瑪竇」紀錄片14日在羅馬首映。15日，教廷在宗座額我略大學（Pontificia Università Gregoriana）舉辦紀念利瑪竇的專題會議，教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）親自出席演講。

帕洛林在會中強調，與中國的對話中，利瑪竇是一個參照點，「利瑪竇的方法證明，作一個道地中國人和好公民，與做一個基督徒並不存在任何矛盾。」梵蒂岡官方新聞網也特別以標題凸顯了此一談話重點。