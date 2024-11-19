印尼與中國簽海事協議惹議 官員忙解釋、學者不埋單

印尼與中國同意在南海共同開發兩國重疊海域，引發各界擔憂恐傷害國家主權。印尼官員表示，協議是為探索新的合作模式，而非在主權上讓步；但專家警告協議仍有風險，且恐削弱印尼在區域上的領導地位。

印尼與中國在南海爭議水域的共同開發協議，引發正反兩極討論，雖然印尼外交部隨即表示，協議不代表承認中國在南海主權主張，且強調此舉是為了促進「友好關係」且不會損害國家主權或權益，但風波仍持續延燒。

雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）出訪秘魯時，一名官員發表談話時堅稱，印尼仍維持其對中國在南海主權主張的立場，並指任何臆測都「不應超越」書面探索新合作的意圖。

印尼外交部亞太和非洲事務司長卡迪爾（AbdulKadir Jailani）表示，「該（協議）文件概述雙方將建立一個政府間的委員會以探討合作模式，這代表將確定合作的地理範圍等細節」。但他未提供明確時間表。中國駐雅加達大使館則未給予回應。

卡迪爾指出，中國的主張破壞了「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），但與北京進行共同開發合作是基於2002年簽署的「南海共同行為宣言」（DOC）精神，此協議支持在沒有邊界協議下進行合作。

他解釋說：「總統曾在不同場合提出，這類合作可作為友好和諧關係的典範，使南海成為和平、穩定和繁榮的海域」。

不過，印尼國際法專家認為，官方解釋的理由只是製造更多問題。印尼加札馬達大學（UGM）專門研究海洋邊界的研究員安迪（I Made Andi Arsana）說，承認與中國有重疊海域可能會削弱印尼作為區域領導者和調解者的聲譽。

還有學者呼籲政府刪除協議中「重疊主張」一詞。

印尼智庫「海洋司法倡議組織」（IOJI）海上安全項目總監安德烈亞斯（Andreas Salim）說：「現在是推動刪除『重疊主張』一詞的最佳時機，因為其目前是在不具有約束力文件中的一部分。」