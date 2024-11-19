G20峰會支持援助窮國氣候融資 遭批未提化石燃料

聯合國氣候峰會談判陷入膠著之際，20國集團領袖昨天發布聲明表示，支持為較貧窮國家提供氣候融資。一些社會運動人士和談判團體今天謹慎表示歡迎，但有些人抨擊聲明中未提及化石燃料。

法新社報導，全球20大經濟體的領袖在巴西召開20國集團（G20）峰會期間面臨壓力，各界寄望G20領袖能夠打破正在亞塞拜然舉行的聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）因氣候融資議題而陷入的僵局。

G20領袖於里約熱內盧（Rio De Janeiro）發布的聲明重申，將支持COP29在亞塞拜然首都巴庫（Baku）達成的協議，儘管COP29第1週的談判在僵局中結束。

在此同時，一名不願透露姓名的美國政府高階官員昨天在里約熱內盧告訴記者，正在參加G20峰會的拜登總統作出歷史性承諾，美國將在3年內捐助40億美元給世界銀行旗下的國際開發協會（InternationalDevelopment Association），以協助全球最貧困的國家。

肯亞氣候活動人士、智庫「非洲電力變革」（Power Shift Africa）創始人艾道（Mohamed Adow）表示：「我們需要來自G20的強烈訊號，而我們在融資方面的確看到支持。」

綠色和平組織（Greenpeace）氣候與能源運動領導人殷文特（Jasper Inventor）表示：「這樣的進展必須在巴庫轉化為具體成果。」

外界敦促富裕國家大幅提高每年提供1000億美元的承諾，幫助較貧窮國家採取行動對抗氣候變遷。

但在COP29敲定協議的努力一直停滯不前，各國對於協議應該包含多少金額、由誰支付，以及該包括哪些類型的融資等問題爭論不休。

「77國集團加中國」（G77 and China）主席阿耶巴爾（Adonia Ayebare）告訴法新社，由於G20領袖承認，應對氣候變遷所需資金達到「數以兆計」美元，因此里約熱內盧的聲明是氣候談判的「良好基礎」。

然而，來自烏干達的阿耶巴爾也表示，G77對於資金應來自「所有來源」這樣的模糊措辭感到不滿。「77國集團加中國」多由開發中國家組成。

阿耶巴爾說：「我們一直堅持這筆資金應來自公部門，且這筆資金應是贈款，而非貸款。」

印度社會運動人士辛赫（Harjeet Singh）批評：「這種換湯不換藥的言論對於困難重重的COP29談判沒有帶來任何安慰，氣候融資問題依然處於僵局。」

G20聲明沒有明確重申去年在COP28做出的承諾，即推動全球從化石燃料向其他燃料過渡，而這正是導致巴庫談判緊張的爭議點。

來自「氣候行動網」（Climate Action Network）的提森（Rebecca Thissen）表示：「最大的經濟體和排放國對於新的氣候融資目標保持沉默，或是對逐步汰除化石燃料緘默不語，都是不可接受的。」