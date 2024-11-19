印尼地方選舉27日登場 雅加達將誕生「特區首長」

印尼27日將舉行全國地方首長選舉，國會今天修改雅加達行政法，規定從下屆選舉開始，雅加達首長將不再被稱為國家首都領導人，而是雅加達特區首長。

雅加達環球報（Jakarta Globe）報導，人民協商會議（MPR）今天修訂雅加達行政法，修改雅加達省長的頭銜，從原本的國家首都首長改成雅加達特區首長。

印尼預計27日舉行全國地方首長選舉，雅加達特區首長選舉最受矚目。3名候選人分別為前西爪哇省長利德宛（Ridwan Kamil）、前內閣秘書阿農（PramonoAnung）和退休警官達爾曼（Dharma Pongrekun）。

羅盤報（Kompas）報導指出，內政部長狄托（TitoKarnavian）強調，在總統發布遷都的總統令前，雅加達仍是國家首都。

印尼林業部長拉賈（Raja Juli Antoni）10月曾表示，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）希望新首都的主要政府和國會大樓，能在4年內完工。

拉賈表示，「他（普拉伯沃）甚至希望2029年，印尼下任總統和副總統的就職典禮能在努山塔拉（Nusantara）舉行」。

印尼遷移首都計畫由前總統佐科威（Joko Widodo）發起，目標是將印尼權力中心從正在下沉且擁擠的雅加達，遷至婆羅洲島（Borneo Island）叢林中的努山塔拉，以平衡區域發展。新首都與雅加達相距約1200公里。

遷移首都計畫自2022年開工以來，在吸引外資上遭遇困難，印尼政府承諾從國家預算撥出的資金，僅占整體開發預算的1/5。