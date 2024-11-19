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共機8月侵領空…大陸解釋「不可抗力」因素 日本：很難想像

中央社／ 東京19日綜合外電報導
今年8月26日上午11時29分左右，一架共軍運-9電子偵察機在日本長崎縣男女群島附近空域盤旋時，從群島東側侵入日本領空約2分鐘。圖／取自日本防衛省網頁
今年8月26日上午11時29分左右，一架共軍運-9電子偵察機在日本長崎縣男女群島附近空域盤旋時，從群島東側侵入日本領空約2分鐘。圖／取自日本防衛省網頁

日本政府外務省及防衛省今天表示，有關中國軍機今年8月侵犯日本領空，中國方面說明該軍機當時受氣流干擾，機組員採取臨時措施過程，因不可抗力短時間進入日本領空。

日本讀賣新聞報導，不過，防衛省認為，「很難想像氣流影響會造成（共機）如此大幅度脫離原定航線」。

中國方面表示，「這只是技術問題，沒有進入領空意圖」，並表達將努力防止類似情況再度發生。

報導指出，中國方面並未明確指出何謂「臨時措施」及防止再度發生的具體內容。

外務省表示，中國方面承認進入日本領空的事實，日方會留意中方防止再度發生的努力，並關注後續行動。

至於中方是何時向日本政府說明此事，外務省僅說「涉及外交對話，無法對外說明」。

今年8月26日上午11時29分左右，一架共軍運-9電子偵察機在日本長崎縣男女群島附近空域盤旋時，從群島東側侵入日本領空約2分鐘，日本航空自衛隊戰機緊急升空因應。

防衛省表示，當時並未接獲日方戰機回報有受到氣流影響。

共同社報導，即使面對中方說明，日本政府對共機侵犯領空的認知並無改變，依舊維持「嚴重侵害主權，完全無法接受」的一貫見解。

戰機 日本 自衛隊

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