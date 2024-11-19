索馬利蘭總統連任失敗 在野黨領袖阿布杜拉希贏得大選
根據索馬利蘭選舉委員會今天宣布的消息，上週舉行的總統大選由主要在野黨國家黨（Waddani Party）領袖阿布杜拉希贏得勝利，尋求連任的總統阿布迪落敗。
美聯社報導，阿布杜拉希（Abdirahman MohamedAbdullahi）在這場選舉拿下逾5成選票，代表執政黨團結黨（Kulmiye Party）的阿布迪（Muse Bihi Abdi）得票率僅30%多居次。阿布迪已執政7年，原本希望能贏得第2任期。
索馬利蘭位於非洲東北部，1991年宣布脫離陷入內戰衝突的索馬利亞獨立，此後儘管缺乏國際承認，但一直保有獨立的政府、貨幣與國防。多年來索馬利蘭已打造出穩定的政治環境，與隔鄰的索馬利亞仍苦於安全疑慮形成鮮明對比。
索馬利蘭這場總統大選原定2022年舉行，但因為缺乏選務資金及其他一些理由而2度延後。
索馬利蘭與相鄰的內陸國家衣索比亞最近達成協議，以開放印度洋出入口交換獲得承認。這引發索馬利亞與衣索比亞之間政治關係緊繃，前者指責後者損害其領土完整。
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