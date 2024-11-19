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99歲前首相逛吉隆坡商場「頻見中文招牌」 質疑大馬淪小中國

中央社／ 吉隆坡19日專電
馬來西亞前首相馬哈地（中前者）。 歐新社
馬來西亞前首相馬哈地（中前者）。 歐新社

馬來西亞前首相馬哈地在社群媒體發文說，他最近在吉隆坡市區商場閒逛，到處都看到中文招牌，彷彿置身中國，「這是馬來西亞嗎？或我們已成為中國一部分？」

今年99歲的馬哈地（Mahathir Mohamad）昨天分別在社群媒體臉書（Facebook）和X平台發文，抒發閒逛吉隆坡新開購物商場後心得。

他表示，吉隆坡的購物中心很棒，新建的商場更是壯觀，比英國倫敦或日本東京的購物中心更大更好。但他前幾天去了一座新購物中心，突然覺得自己好像到了中國，後來意識到「所有招牌都是中文，並附有英文翻譯」，完全沒有馬來文。

馬哈地感嘆說：「這是馬來西亞嗎？或我們已成為中國一部分？」

他表示，曾聽說某些中國電視台將馬來西亞稱為小中國，因為在東南亞國家中，馬來西亞到處都是中文字，且又大又醒目，這一定是因為大馬有很多中國觀光客。

馬哈地認為，大馬官方語言是馬來文，雖能理解商家招牌使用英文，即使日本商家招牌也寫英文，但吉隆坡商家的中文招牌竟如此醒目。使用中文不是不行，但應限於較不顯眼的中文翻譯。

馬來西亞去年12月起施行對中國免簽，免簽證待遇將施行至2026年底。大批中國遊客湧入，雖帶來觀光收入，卻同時出現隨地吐痰、中國丐幫藉機大舉深入夜市乞討，濫用同情心賺取高收入等行為迭遭詬病。

吉隆坡鬧區有許多新開設的中式火鍋店等商家或小型商場，吸引中國遊客消費購物，店外招牌都是中文簡化字。

馬哈地去年迄今多次進入國家心臟中心接受治療。他曾兩度擔任首相，是馬來西亞最具影響力的政治人物之一，至今仍積極活躍社群媒體發表評論。

中文 馬來西亞 馬哈地

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