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巴基斯坦西北武裝分子襲擊 8士兵死亡、7警被綁架
警方和情報官員今天告訴法新社，巴基斯坦西北部發生兩起攻擊事件，8名士兵被殺，7名員警被綁架。
不願透露姓名的情報官員表示，開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）蒂拉赫（Tirah）地區昨天爆發衝突，導致「8名士兵」和「9名武裝分子」死亡。
巴基斯坦塔利班運動（TTP）聲稱對此負責。
另一位也不願透露姓名的高階警官說，在開柏普赫圖赫瓦省另一起襲擊中，7名警察在檢查哨被綁走。
「攻擊者還奪走了員警的武器。」
巴基斯坦塔利班運動在巴基斯坦毗鄰阿富汗的邊境地區攻擊事件持續增加，該組織甫於10月25日殺害10名警察。
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