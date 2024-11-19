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諷金與正「女孩子懂什麼」 北韓2居民公然批評當局…全家人隔天被消失

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北韓2居民怒批金與正「女孩子懂個屁」 全家人隔天被消失

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
北韓領導人金正恩胞妹金與正。美聯社
北韓領導人金正恩胞妹金與正。美聯社

北韓領導人金正恩胞妹金與正，屢次譴責南韓空飄氣球、派遣無人機入侵首都平壤等是挑釁行為，甚至出言恐嚇南韓將為此付出代價。但金與正的談話卻也引來北韓居民不滿，怒批「女孩子懂什麼」，隨後2名異議人士遭到逮捕，就連家人們也「被消失」。

南韓媒體《朝鮮日報》報導，居住在北韓黃海南道的消息人士向媒體《Daily NK》透露，自從金與正針對平壤無人機入侵事件發表談話後，海州市有2名市民公然批評平壤當局，當中言論包括貶損身為女性的金與正，兩人直到被逮的前一天仍聚在一起偷偷討論，未料談話內容卻被其他居民聽到。

其他居民們向保衛部舉發，導致2名批評金與正的居民遭到保衛部逮捕，這2人曾怒批，「穿裙子的女人在外面拋頭露面，那種噁心的模樣我連看都不想看！女孩子到底懂什麼，竟然在那邊跟著罵？人民已經過的那麼辛苦了，不是應該要在後方照料國家的經濟狀況嗎？」

針對南北韓緊張情勢升溫，這2人憂心說道，「如果這個國家趕快滅亡，就會爆發戰爭，只要一爆發戰爭，所有人就會全部逃往南韓或中國」。對於平壤當局放棄兩韓統一，2人則表示，「我國（北韓）居民所有人都把統一視為目標，然而今天國家卻不再追求統一了，國家分裂到只剩一半，我們的希望也跟著消失了。」

兩人發表上述言論後，隔天就遭到保衛部逮捕，就連家人們也跟著消失，引發當地居民惶恐不安。消息人士透露，「對於兩個家庭的人突然消失不見，社區居民們無不膽顫心驚，尤其是與他們維持交情的居民，更擔心會遭到牽連。」

報導指出，位於黃海南道的海州市，地理位置較靠近南韓，從前就有許多人敢於批評時局，最近接連有居民酒後批評時政遭保衛部逮捕，因此研判保衛部可能增派當地的情報員以加強監控。

北韓 南韓 金與正

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