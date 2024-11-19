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兵庫知事因不信任案下台回鍋 喊話議會一起努力

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本兵庫縣知事齋藤元彥今天正式就職，由於他今年9月因涉職權騷擾遭縣議會全會一致通過不信任案後下台，結果再度參選又順利連任，特別喊話議會「再一次一起努力」。

日本產經新聞報導，齋藤贏得11月17日投開票的知事選舉順利連任後，今天在兵庫縣廳領取當選證書，正式拉開第2任序幕。

今天在兵庫縣廳舉行的就職儀式，許多縣府職員跟數十位支持者現身鼓掌迎接齋藤到來。齋藤說，「我會再度銘記對大家的感謝之意及謙虛心情，從頭開始重新努力」。

齋藤致詞時表示，要再度對包括「告發文件」在內等造成縣民及相關人士不安致歉，也對讓許多縣府職員擔心感到非常抱歉，「我會銘記工作能順利進行是因為有包括縣府職員在內的相關人士支持，我會盡可能地仔細跟大家對話」。

他還說，雖然網路上有許多對縣府職員的嚴厲批評，但希望讓民眾理解縣府職員都是拚命為縣民服務。

面對縣府職員，齋藤說，雖然自己是抱著重生後重新出發的心情，但如果有不足之處，也希望大家能說「齋藤知事可以再這樣做比較好」，他會誠摯地傾聽大家意見，作為推動更佳縣政的養分。

齋藤也對9月全會一致通過不信任案的兵庫縣議會喊話說，將在不斷確實對話同時，共同致力相關工作，「選舉已經結束，作為一個團隊一起努力」，並呼籲議會「讓我們再一次一起努力吧」。

齋藤今年3月遭兵庫縣前西播磨縣民局長告發涉職權騷擾，9月時遭議會一致通過不信任案後下台，兵庫縣隨後舉行知事選舉。但這次選舉跟上次不同，齋藤在未獲任何政黨奧援的情況下參選，結果得票數反而超過上次票數當選。

有關齋藤被指控涉職權騷擾的「告發文件」，兵庫縣議會為釐清事實真相，今年6月13日基於地方自治法100條，時隔約51年再度成立調查特別委員會（通稱百條委），儘管齋藤再度勝選，百條委仍將持續進行檢證，昨天已決定11月25日以證人身分詢問齋藤。

日本

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