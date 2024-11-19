日本防相中谷元將訪寮國 出席東協防長擴大會議
日本防衛大臣中谷元今天宣布20日至23日將訪問寮國，並在21日出席東南亞國家協會國防部長擴大會議（ADMM-Plus）。他也說明，正在協調與中國國防部長董軍進行場邊會談。
日本「時事通信社」報導，東協（ASEAN）防長擴大會議是東協與美國、中國、韓國等「對話夥伴」（Dialogue Partners）的對話框架。
中谷元正在協調出訪期間，個別跟與會國的防長進行場邊會談，其中也包含會晤董軍。中谷元表示：「就是因為安全保障上有許多擔憂，防衛當局之間屢次坦率討論才如此重要。」
根據東協防長擴大會議官網說明，這是東協與其中8個對話夥伴澳洲、中國、印度、日本、紐西蘭、韓國、俄羅斯、美國共同參與的平台。
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