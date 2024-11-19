快訊

出泡快又不易溶！好市多「義式香皂組」不到5百元 網嗨搶：外面買1千

烏俄戰爭滿1000日！烏克蘭總人口減少1000萬

基隆59歲男接種「左流右新」1小時後心絞痛亡 衛生局啟動救濟程序

日本防相中谷元將訪寮國 出席東協防長擴大會議

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本防衛大臣中谷元今天宣布20日至23日將訪問寮國，並在21日出席東南亞國家協會國防部長擴大會議（ADMM-Plus）。他也說明，正在協調與中國國防部長董軍進行場邊會談。

日本「時事通信社」報導，東協（ASEAN）防長擴大會議是東協與美國、中國、韓國等「對話夥伴」（Dialogue Partners）的對話框架。

中谷元正在協調出訪期間，個別跟與會國的防長進行場邊會談，其中也包含會晤董軍。中谷元表示：「就是因為安全保障上有許多擔憂，防衛當局之間屢次坦率討論才如此重要。」

根據東協防長擴大會議官網說明，這是東協與其中8個對話夥伴澳洲、中國、印度、日本、紐西蘭、韓國、俄羅斯、美國共同參與的平台。

國防部 日本 東協

延伸閱讀

高雄岡山新政中心公辦都更案今簽約 日本建築大師隈研吾操刀設計

校內有數百座「日本墓碑」？高科大澄清：是詩詞石碑

12強賽／中華隊預賽打擊數據出爐 全壘打5戰6轟大幅領先日本

誰在大賣美債？日本和中國持續倒貨 拋售金額創紀錄

相關新聞

籲做好戰爭準備！瑞典芬蘭更新民防手冊 喊「情況嚴峻」內容暴增

近日美國允許烏克蘭使用長程飛彈攻打俄羅斯本土，俄羅斯總統普亭發言人稱此舉是火上澆油，俄烏局勢更加升溫。對此北約成員國瑞典...

南韓檢方再起訴在野黨黨魁李在明！涉挪用公款 累計5起刑事罪名

南韓檢方19日以涉嫌在任期內挪用公款罪為由，起訴最大在野黨共同民主黨黨魁李在明。

巴拉圭總統潘尼亞出席G20身體不適送醫治療 情況穩定

台灣友邦巴拉圭總統潘尼亞今晚在巴西里約熱內盧出席20國集團（G20）峰會時「身體不適」，被送往里約熱內盧一家醫院接受治療...

原子小金剛主題曲作詞 日本國民詩人谷川俊太郎過世

日本詩人谷川俊太郎以平易近人的筆觸聞名，著有「二十億光年的孤獨」、「活著」等詩作。作品在日本廣為流傳的他本月13日因身體...

大膽！2竊賊闖英王室溫莎堡偷車 威廉王子一家正熟睡

英國媒體報導，英國威廉王子和凱特王妃一家人居住的溫莎城堡爆出維安漏洞，上月中旬傳出遭竊賊入侵事件，事發時，威廉凱特和3名...

二十億光年的孤獨：日本詩人谷川俊太郎92歲逝世

日本戰後詩人代表——谷川俊太郎——日本在今天證實已於11月13日逝世，享壽92歲。 谷川俊太郎出生於1931年，童年時經歷過第二次世界大戰，父親為日本哲學家、前法政大學校長谷川徹三。1952年谷川俊太郎21歲時，發表個人第一部詩集《二十億光年的孤獨》，後來也成為其詩人生涯的代表作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。