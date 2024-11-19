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G20領袖關注全球衝突 籲就氣候變遷等方面合作

中央社／ 里約熱內盧18日綜合外電報導

20國集團（G20）各國領導人今天發表聯合聲明，強調加薩（Gaza）和烏克蘭衝突所造成的痛苦，同時呼籲各方在氣候變遷、減貧和稅收政策等方面展開合作。

路透社報導，G20領袖在里約熱內盧現代藝術博物館舉行為期2天的峰會期間，討論了反映全球秩序變化的議程，試圖在美國總統當選人川普明年1月重返白宮之前，加強多邊共識。

他們討論的貿易、氣候變遷和國際安全議題，將與川普承諾上任後大幅修改的美國政策相衝突，包括從關稅到透過談判解決俄烏戰爭的承諾。

儘管如此，參與峰會的領導人仍就日益升級的俄烏戰爭達成有限共識，直截了當將重點放在「人民受苦」和衝突造成的經濟影響上。

領袖聲明中也表達「對加薩走廊（Gaza Strip）災難性人道局勢的深切關注」，並緊急呼籲提供更多援助和保護平民，同時要求在加薩和黎巴嫩實現全面停火。

俄羅斯昨天對烏克蘭發動大規模空襲後，歐洲外交官曾推動重新審視先前就全球衝突達成的表述，但他們最終做出了讓步。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）未參加這場峰會，由外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）代表俄國出席。

根據參與談判的人士，外交官週末進行了馬拉松式談判，最終敲定聯合聲明，其中關於氣候政策的辯論一直持續到17日黎明。

在這份聲明中，各方一致認為，全球必須在亞塞拜然舉行的第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）結束前達成協議，確定富裕國家應向較貧窮的開發中國家提供多少資金的新財政目標。

COP29官員曾呼籲G20領導人發出強烈訊號，協助打破氣候融資僵局。儘管聯合聲明提到，各國必須解決這一問題，但未明確指出在定於22日結束的COP29上應該採取何種解決方案。

COP29 G20 俄烏戰爭 氣候變遷

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