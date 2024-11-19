籲做好戰爭準備！瑞典芬蘭更新民防手冊 喊「情況嚴峻」內容暴增

近日美國允許烏克蘭使用長程飛彈攻打俄羅斯本土，俄羅斯總統普亭發言人稱此舉是火上澆油，俄烏局勢更加升溫。對此北約成員國瑞典和芬蘭雙雙警告民眾做好戰爭準備，瑞典民防局（Swedish Civil Contingencies Agency）18日發表最新版民防手冊，內容暴增1倍達到16頁，芬蘭也推出線上版危機準備手冊，警告全國仍有4成沒有充足物資因應緊急危機。

紐約郵報報導，瑞典民防局18日發表最新版《因應危機或戰爭情況》（In Case of Crisis or War），指導民眾如何準備並度過國家危機。

這是瑞典第5度更新手冊，上一次是在2018年，最新版的篇幅增加了1倍，達到32頁，重點放在戰爭準備，呼籲民眾儲備糧食和應急用品，包括嬰兒食品、藥品以及衛生用品。

未來2周預計有約520萬份手冊送達瑞典各家戶，線上還提供多種語言版本。

瑞典政府警告，烏克蘭局勢正在惡化，因此需要加強居民的危機應對能力。民防局長弗塞爾（Mikael Frisell）表示，「安全局勢十分嚴峻，我們都需要加強自身韌性，以應對各種危機，最終甚至面臨戰爭。」

芬蘭近期也在線上推出危機準備手冊，詳細說明芬蘭政府在戰爭情況下的應對措施。

芬蘭警告，根據今年9月的最新調查，只有58%的家庭擁有充足應急物資。

此外，挪威今年稍早也發送220萬份實體民防手冊，指導民眾在包括戰爭等國家危機情況下如何自給自足維持7天。

瑞典和芬蘭過去長期保持中立，不過在克里姆林宮持續對東歐領土主張主權後決定加入北約。