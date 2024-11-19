原子小金剛主題曲作詞 日本國民詩人谷川俊太郎過世
日本詩人谷川俊太郎以平易近人的筆觸聞名，著有「二十億光年的孤獨」、「活著」等詩作。作品在日本廣為流傳的他本月13日因身體衰老過世，享耆壽92歲。
日本放送協會（NHK）報導，谷川俊太郎1931年出生於東京都，父親是哲學家谷川徹三。
他於高中時期開始作詩，並在1952年發表詩集「二十億光年的孤獨」初入文壇。他以精湛的文筆，描繪生活在廣袤宇宙中孤獨人類的身影，引起文壇矚目。
他的作品受到許多世代讀者的喜愛，部分詩作還被收錄到日本教科書中。
另外，他涉足的領域也包含翻譯等其他創作，曾為動畫「原子小金剛」主題曲作詞，也翻譯過經典繪本「小黑魚」（Swimmy）、外國童謠「鵝媽媽童謠」（Mother Goose），還有將風靡世界的史努比漫畫「花生漫畫」（Peanuts）翻為日文。
谷川的詩作在日本以外也備受推崇，已被翻譯成英文、中文、法文和德文等多種語言。
谷川的事務所表示，他因為身體衰老，本月13日在東京都的醫院與世長辭，葬禮已經由家人舉行完畢。
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