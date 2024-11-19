巴拉圭總統潘尼亞出席G20峰會 身體微恙接受治療
台灣友邦巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Pena）辦公室說，潘尼亞今天在巴西里約熱內盧參加20國集團（G20）領袖峰會時因「身體不適」住院，正在醫院接受治療。
路透社報導，副總統阿里亞納（Pedro Alliana）在另一則社群媒體貼文中表示，在潘尼亞感到「輕微不適」後，已和他通過話。
阿里亞納說：「他狀況良好，正在等待檢查結果。」
醫院方面並未針對路透社要求提供更多資訊立即做出回應。
巴拉圭右翼執政黨紅黨（Colorado Party）總統潘尼亞現年46歲，經濟學家出身的他立場友台，去年8月宣誓上任。
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