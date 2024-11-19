快訊

她餐後一舉動被未來婆婆念「有婚姻恐懼症了」 網見真相驚：好噁

賴總統半年聲望創新低 游盈隆：首次執政困境已在眼前

岡田將生、高畑充希被爆假戲真作 「祕戀一年」將閃電結婚

G20峰會大合照習近平站C位 不見拜登與加義總理

中央社／ 里約熱內盧18日綜合外電報導
各國領袖於20國集團（G20）峰會合照。圖／美聯社
各國領袖於20國集團（G20）峰會合照。圖／美聯社

美國總統拜登今天出席任內最後一場20國集團（G20）峰會，他前往拍照地點時，發現各國領袖未等他、加拿大及義大利總理就定位即拍好大合照。

美聯社報導，中國國家主席習近平站在前排中間位置；俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）站在後排，較不明顯。

法新社提到習近平、印度總理莫迪（NarendraModi）及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等領袖走下紅毯式的坡道到合影地點。

他們聚在一起聊天、開玩笑，一下子就拍好大合照，背景是巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）名勝糖麵包山（Sugarloaf mountain）。

拜登和加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在G20峰會一場雙邊會談後從另一個方向進場，但為時已晚，其他領袖已經散去。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也錯過大合照，她、拜登和杜魯道另外聚在一起。

美國不具名官員說：「由於後勤問題，他們在所有領袖抵達前就先拍了照片，因此一些領袖根本沒在那裡。」

美方否認拜登為了避免與拉夫羅夫同框而缺席。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）未出席這場在巴西里約熱內盧舉行的G20峰會。

拜登稍早曾敦促G20各國領袖支持烏克蘭的「主權」。烏克蘭2022年遭俄羅斯入侵。

G20峰會 拜登 義大利 習近平

延伸閱讀

【專家之眼】川普的戰狼與拜習的博弈

拜登出席G20峰會 呼籲支持烏克蘭主權及以哈停火

CNN：拜登為烏克蘭攻俄開綠燈 大增川普接手風險

習近平罕見點名賴清德 學者：藉此傳訊給川普

相關新聞

G20峰會大合照習近平站C位 不見拜登與加義總理

美國總統拜登今天出席任內最後一場20國集團（G20）峰會，他前往拍照地點時，發現各國領袖未等他、加拿大及義大利總理就定位...

波蘭俄羅斯人上街抗議 要求撤軍烏克蘭與審判普亭

波蘭媒體報導，居住在波蘭的俄羅斯人近日在華沙和克拉科夫舉行和平抗議，要求俄軍撤出烏克蘭、並對俄羅斯總統普亭（Vladim...

波羅的海兩條海底電纜被切斷 德國芬蘭擔心是人為破壞

波羅的海兩條海底光纖通訊電纜遭到切斷，其中一條連接芬蘭和德國，兩國政府對此深表關切，...

【專家之眼】川普的戰狼與拜習的博弈

川普內閣的輪廓日漸清晰，反中的鷹派充斥，確實擺出掀風起浪的態勢，威震全球。而拜習會登場，習近平明確畫出美中關係的紅線，意...

英相G20會習近平 關切黎智英健康

大陸國家主席習近平昨在巴西出席二十國集團（G20）峰會期間會見英國首相施凱爾及澳洲總理艾班尼斯。這是習近平時隔六年再度會...

前進2024 COP29／現場直擊：貧富對抗 資金問題還在吵

COP29進入下半場，儘管主辦國在上半場積極促成多邊開發銀行提高氣候資金規模、大力爭取民間資金對氣候行動的承諾、加速擬定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。