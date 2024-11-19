波蘭俄羅斯人上街抗議 要求撤軍烏克蘭與審判普亭
波蘭媒體報導，居住在波蘭的俄羅斯人近日在華沙和克拉科夫舉行和平抗議，要求俄軍撤出烏克蘭、並對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）進行審判。這次抗議與全球其他地區的活動同步，標誌著烏克蘭戰爭已持續1000天。
波蘭網路新聞Onet報導，近日在華沙，抗議者手持寫有「俄羅斯人反對普京和戰爭」的標語，揮舞著反戰旗幟，以及波蘭和歐盟的旗幟。他們的標語以波蘭語、英語和俄語書寫，包括「普亭到海牙」、「釋放俄羅斯政治犯」和「拒絕戰爭」等口號。
總部設於荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院，2023年對普亭將烏克蘭兒童「非法遣送」至俄羅斯的行為發布逮捕令。
而在克拉科夫，抗議者則穿過老城區，展示目前被俄羅斯當局關押的政治犯的照片，表達對他們的聲援。
這場活動與其他國際行動相呼應，包括在柏林舉行的大型集會。
華沙活動的組織者表示：「我們儘管政治信仰不同，但在反對戰爭與暴政方面團結一致。」他們的訴求包括立即撤出俄軍、懲罰俄羅斯當局在烏克蘭和俄羅斯犯下的戰爭罪行，以及支持民主價值觀的傳播。
根據2021年波蘭全國人口普查，波蘭的俄羅斯人不到1萬6000人。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯人在波蘭和歐盟的活動受到更多限制。
截至今年10月，波蘭僅發放1821份簽證，大部分是出於人道主義原因或針對持有所謂「波蘭人卡」的俄羅斯族裔。
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