拜登出席G20峰會 呼籲支持烏克蘭主權及以哈停火

中央社／ 里約熱內盧18日綜合外電報導

美國總統拜登今天在巴西里約熱內盧舉行的20國集團峰會上，呼籲各國領導人支持烏克蘭的主權和領土完整，同時他也敦促各國施壓巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯以色列達成停火。

法新社報導，拜登（Joe Biden）在20國集團（G20）峰會的開場白說道：「美國強力支持烏克蘭的主權和領土完整。我認為，在座的每個人都應該這麼做。」

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭已歷經超過2年8個月，昨天有美國官員透露，拜登已經批准烏克蘭使用美製長程飛彈攻打俄羅斯境內的軍事目標。

拜登今天還呼籲G20各國領導人，加強施壓哈瑪斯（Hamas）與以色列達成停火，他矢言要在自己總統任期的最後幾週「持續推動」促成停火協議。

拜登表示：「我要求這裡的每個人加強施壓哈瑪斯，目前哈瑪斯拒絕這項協議。」

即將卸任的拜登也再次敦促以色列控制加薩走廊（Gaza Strip）戰爭的平民傷亡，這場戰爭是在哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列之後爆發。

他提到：「我們會繼續推動促成停火協議，來確保以色列的安全，讓人質回家，並結束巴勒斯坦人民及孩童的苦難。」

以色列 哈瑪斯 拜登

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