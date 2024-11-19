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前進2024 COP29／現場直擊：貧富對抗 資金問題還在吵

聯合報／ 特派記者陳熙文王惠英

COP29進入下半場，儘管主辦國在上半場積極促成多邊開發銀行提高氣候資金規模、大力爭取民間資金對氣候行動的承諾、加速擬定締約方會議草案文字等，但距達成一兆美元氣候資金目標仍不樂觀。

印度十五日即批評已開發國家不斷要求開發中國家減碳，但自己卻沒有作出相應的努力；主辦方也遭外界質疑未對已開發國家展現魄力，有專家學者甚至遞交連署公開信要求COP作出體制上的改革。阿爾巴尼亞總理Edi Rama在今年領袖峰會上即脫稿批評大會的偽善，直言大家一起吃、喝、見面、攝影留念，但無聲的領袖們卻成了背景雜音，大家致詞充滿對抗氣候變遷的善言卻沒改變任何事情。

面對今年依舊有上千名與化石燃料產業有關的遊說集團到場，加上主題聚焦氣候資金情況下，現場氛圍已然演變成已開發vs.開發中、富vs.貧的強碰對抗，而峰會尚未達成任何令人滿意的共識。

今年藍區會場有尊銅雕像，肥胖的正義女神騎在快餓死的人類肩上；民間抗議團體則捨棄譬喻、隱喻，公然要求向化石燃料公司課稅、拿出錢，成了會場常態。

人人都希望有大國站出來以身作則，在川普當選美國下任總統後，多了許多對中國大陸的期待，但陸方也卡在矛盾中，就算是大家公認的世界大國，說到底卻仍被歸類為「發展中」國家，有充分理由不做帶頭捐款的領導者。我國涉外人士認為，中國恐怕不會輕易站上主導地位，因其決策多是政治導向，甚至許多對外宣言是意圖外宣轉內銷。

不過，中國問題也點出了本屆峰會一個熱門話題，究竟誰才是富、誰才是貧？當大會對氣候資金正討論的如火如荼之際，有學者說，分辨貧富是個非常令人困惑問題，如果英國被視為富國，必須對氣候變遷問題作貢獻，那沙烏地阿拉伯呢？難道他們不富有？必須清楚定義哪些是富國，哪些不是。

化石 氣候變遷 選美

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