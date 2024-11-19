聽新聞
0:00 / 0:00

前進2024 COP29／抗暖化 峰會熱議AI

聯合報／ 特派記者陳熙文王惠英／巴庫報導
第廿九屆氣候峰會（COP29）進入第二周議程，圖為巴庫新造城市White City的模型展示。特派記者余承翰／攝影
第廿九屆氣候峰會（COP29）進入第二周議程，圖為巴庫新造城市White City的模型展示。特派記者余承翰／攝影

第廿九屆氣候峰會（COP29）今年首辦數位化日，發表「綠色數位行動宣言」，呼籲各界合作加速發展有利於解決氣候變遷的數位化工程，日新月異的AI人工智慧更被寄予厚望，但有專家學者提醒，氣候數據蒐集上的偏頗及資金來源仍是待解決問題。

COP29主席巴巴耶夫表示，首辦數位化日是將數位科技納為轉型工具，象徵氣候行動的新篇章，他認為從利用人工智慧來建立氣候模型到優化再生能源系統，數位科技的進步有助於全球加速找到永續的解決方案。

人工智慧全球合作組織（Global Partnership on AI）二○二一年做成報告，點出AI對氣候變遷的四大助力包括將大量原始數據化為有用的氣候資訊、強化氣候預測、優化能源系統及加速建立科學模型和發現；氣候變遷AI等民間組織昨也在COP29討論對付氣候變遷的數位化工具，有與會者指出，AI高度強化對氣候變遷預測，尤其針對罕見災變，儘管紀錄太少，仍可透過AI做風險評估，建立務實、客觀的預測模型。

聯合國外太空事務廳代表Lorant Czaran說，他記得廿年前發生的南亞大海嘯，他們花了三周才接收到高畫質圖像並傳給相關單位，再花一到兩周分析做成衝擊報告，如今有AI幫忙，最快幾分鐘就能完成數據分析，不過他也表示，這些氣候觀測數據很多並非免費，必須從民間公司購得，縱然有數位化技術分析，沒錢購買數據也是枉然。

有與會者提醒，各國數位化程度不一，就像全球有三分之二的人得以使用網路，但在非洲僅有四成左右；全球並不是所有國家都有AI解決方案。

德國環境規畫師Patrick Büker也呼應，現階段有很多氣候數據都來自北半球（指已開發國家），他觀察到很多氣候數據在南半球（指開發中國家）是漆黑一片，若希望AI能夠做出準確的氣候預測，必須給予完整氣候數據。

太空 氣候變遷 開發中國家

延伸閱讀

日相石破茂出席G20峰會 將與英國等領袖場邊會談

G20峰會將登場領袖挑戰多 從氣候融資到川普重返白宮

習近平已抵達巴西 將出席G20峰會

中國主辦2026APEC峰會 外交部：有承諾會員平等決策權

相關新聞

英相G20會習近平 關切黎智英健康

大陸國家主席習近平昨在巴西出席二十國集團（G20）峰會期間會見英國首相施凱爾及澳洲總理艾班尼斯。這是習近平時隔六年再度會...

前進2024 COP29／抗暖化 峰會熱議AI

第廿九屆氣候峰會（COP29）今年首辦數位化日，發表「綠色數位行動宣言」，呼籲各界合作加速發展有利於解決氣候變遷的數位化...

前進2024 COP29／現場直擊：貧富對抗 資金問題還在吵

COP29進入下半場，儘管主辦國在上半場積極促成多邊開發銀行提高氣候資金規模、大力爭取民間資金對氣候行動的承諾、加速擬定...

時隔六年半 中英領導人首次會晤

11月18日，中國國家主席習近平與英國首相施凱爾在巴西里約熱內盧的G20峰會期間舉行了會晤。施凱爾對習近平表示，「強有力的英中關係對我們兩國都很重要」，英方希望雙邊關係「始終如一、持久、相互尊重」。習近平則說，兩國有著巨大合作潛力，中英雙方享有廣闊的合作空間。

習近平會見英相施凱爾 稱雙方有廣闊合作空間

中國國家主席習近平在當地時間18日於巴西會見英國首相施凱爾。根據新華社報導，習近平表示，雙方應理性客觀看待對方的發展，確...

南韓空飄氣球送巧克力派、衛生棉到北韓！金與正怒轟「垃圾」

韓聯社報導，南韓18日空飄物資氣球到北韓，裡面放有衛生棉、巧克力派、藥品等，遭到北韓領導人金正恩胞妹金與正公開嗆聲，警告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。