前進2024 COP29／抗暖化 峰會熱議AI

第廿九屆氣候峰會（COP29）今年首辦數位化日，發表「綠色數位行動宣言」，呼籲各界合作加速發展有利於解決氣候變遷的數位化工程，日新月異的AI人工智慧更被寄予厚望，但有專家學者提醒，氣候數據蒐集上的偏頗及資金來源仍是待解決問題。

COP29主席巴巴耶夫表示，首辦數位化日是將數位科技納為轉型工具，象徵氣候行動的新篇章，他認為從利用人工智慧來建立氣候模型到優化再生能源系統，數位科技的進步有助於全球加速找到永續的解決方案。

人工智慧全球合作組織（Global Partnership on AI）二○二一年做成報告，點出AI對氣候變遷的四大助力包括將大量原始數據化為有用的氣候資訊、強化氣候預測、優化能源系統及加速建立科學模型和發現；氣候變遷AI等民間組織昨也在COP29討論對付氣候變遷的數位化工具，有與會者指出，AI高度強化對氣候變遷預測，尤其針對罕見災變，儘管紀錄太少，仍可透過AI做風險評估，建立務實、客觀的預測模型。

聯合國外太空事務廳代表Lorant Czaran說，他記得廿年前發生的南亞大海嘯，他們花了三周才接收到高畫質圖像並傳給相關單位，再花一到兩周分析做成衝擊報告，如今有AI幫忙，最快幾分鐘就能完成數據分析，不過他也表示，這些氣候觀測數據很多並非免費，必須從民間公司購得，縱然有數位化技術分析，沒錢購買數據也是枉然。

有與會者提醒，各國數位化程度不一，就像全球有三分之二的人得以使用網路，但在非洲僅有四成左右；全球並不是所有國家都有AI解決方案。

德國環境規畫師Patrick Büker也呼應，現階段有很多氣候數據都來自北半球（指已開發國家），他觀察到很多氣候數據在南半球（指開發中國家）是漆黑一片，若希望AI能夠做出準確的氣候預測，必須給予完整氣候數據。