英相G20會習近平 關切黎智英健康

大陸國家主席習近平昨在巴西出席二十國集團（G20）峰會期間會見英國首相施凱爾及澳洲總理艾班尼斯。這是習近平時隔六年再度會見英國首相，他呼籲英方，應理性客觀看待對方的發展，加強戰略溝通，增進政治互信。習近平會見艾班尼斯時稱，希望澳方為大陸企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，雙方應反對保護主義。

工黨籍的施凱爾甫於七月就任，這是兩人首度會晤，也是自二○一八年二月習近平與時任英相梅伊會面以來，再次和英相會面。

綜合英國衛報等外電，施凱爾向習近平提到北京對英國會議員實施的制裁措施，包括在野最大黨保守黨的前內政副大臣圖根哈特、前外交副大臣甘尼和該黨前黨魁史密斯，以及擁有英國籍的香港蘋果日報創辦人黎智英遭關押的處境。施凱爾並希望盡快在北京或倫敦與大陸總理李強會面。

施凱爾提及，樂見英國外交大臣拉米十月與中國外長王毅會面，討論兩國各自關切的議題，包含人權和對英國國會議員的制裁、台灣、南海及香港；英方也擔憂黎智英健康狀況惡化的消息。他並提議英國財政大臣里夫斯與大陸副總理何立峰會面，以商討兩國財經議題，時間地點可望於明年一月在北京。

大陸外交部發布，習近平會見施凱爾時稱，中英兩國歷史文化、價值理念、社會制度雖有差異，但共同利益廣泛，應理性客觀看待對方發展，加強戰略溝通，增進政治互信。