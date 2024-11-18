聽新聞
0:00 / 0:00

時隔六年半 中英領導人首次會晤

德國之聲／ 德國之聲
圖／德國之聲
圖／德國之聲

11月18日，中國國家主席習近平與英國首相施凱爾在巴西里約熱內盧的G20峰會期間舉行了會晤。施凱爾對習近平表示，「強有力的英中關係對我們兩國都很重要」，英方希望雙邊關係「始終如一、持久、相互尊重」。習近平則說，兩國有著巨大合作潛力，中英雙方享有廣闊的合作空間。

據路透社報導，英國首相表示，他計劃與習近平舉行一次「全面的雙邊會談」，地點可能安排在北京，也可能倫敦，希望英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）在明年年初舉行的英中經濟與金融對話重啟前，會見中國國務院副總理何立峰。

施凱爾說，「我們希望兩國關係能夠長期持續下去，互相尊重，正如我們達成的共識，儘量避免意外，加強對話，促進更深的理解」。

他還補充說：「英國將是一個可預測且一致的主權行為體，致力於法治和多邊體系」，並表示，他對習近平在今年8月的一次通話中的坦率表示贊賞。

這也是2018年2月以來，中英兩國領導人首次會晤。期間，英國首相已經從當時的特麗莎‧梅換成了約翰遜、特拉斯、蘇納克以及今年剛剛上任的施凱爾。近年來，受到香港、人權、間諜指控等事件的多重影響，中國和英國的雙邊關係趨於緊張，不過雙方仍互為重要貿易伙伴。

施凱爾於今年7月選舉期間向英國選民作出承諾，恢復英國經濟，重建公共服務。為此，他大力鼓勵來自不同國家的貿易和投資。

今年年中工黨上台後，英國兩國關係開始出現轉機的跡象，10月份，英國外交大臣拉米對中國進行了為期兩天的訪問，被認為是為改善以及推進雙邊關係重回正軌創造了積極條件。

（路透社等）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

前進2024 COP29／抗暖化 峰會熱議AI

第廿九屆氣候峰會（COP29）今年首辦數位化日，發表「綠色數位行動宣言」，呼籲各界合作加速發展有利於解決氣候變遷的數位化...

習近平會見英相施凱爾 稱雙方有廣闊合作空間

中國國家主席習近平在當地時間18日於巴西會見英國首相施凱爾。根據新華社報導，習近平表示，雙方應理性客觀看待對方的發展，確...

英相G20會習 關切黎智英健康

大陸國家主席習近平昨在巴西出席二十國集團（G20）峰會期間會見英國首相施凱爾及澳洲總理艾班尼斯。這是習近平時隔六年再度會...

前進2024 COP29／現場直擊：貧富對抗 資金問題還在吵

COP29進入下半場，儘管主辦國在上半場積極促成多邊開發銀行提高氣候資金規模、大力爭取民間資金對氣候行動的承諾、加速擬定...

時隔六年半 中英領導人首次會晤

11月18日，中國國家主席習近平與英國首相施凱爾在巴西里約熱內盧的G20峰會期間舉行了會晤。施凱爾對習近平表示，「強有力的英中關係對我們兩國都很重要」，英方希望雙邊關係「始終如一、持久、相互尊重」。習近平則說，兩國有著巨大合作潛力，中英雙方享有廣闊的合作空間。

南韓空飄氣球送巧克力派、衛生棉到北韓！金與正怒轟「垃圾」

韓聯社報導，南韓18日空飄物資氣球到北韓，裡面放有衛生棉、巧克力派、藥品等，遭到北韓領導人金正恩胞妹金與正公開嗆聲，警告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。