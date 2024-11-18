時隔六年半 中英領導人首次會晤

11月18日，中國國家主席習近平與英國首相施凱爾在巴西里約熱內盧的G20峰會期間舉行了會晤。施凱爾對習近平表示，「強有力的英中關係對我們兩國都很重要」，英方希望雙邊關係「始終如一、持久、相互尊重」。習近平則說，兩國有著巨大合作潛力，中英雙方享有廣闊的合作空間。

據路透社報導，英國首相表示，他計劃與習近平舉行一次「全面的雙邊會談」，地點可能安排在北京，也可能倫敦，希望英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）在明年年初舉行的英中經濟與金融對話重啟前，會見中國國務院副總理何立峰。

施凱爾說，「我們希望兩國關係能夠長期持續下去，互相尊重，正如我們達成的共識，儘量避免意外，加強對話，促進更深的理解」。

他還補充說：「英國將是一個可預測且一致的主權行為體，致力於法治和多邊體系」，並表示，他對習近平在今年8月的一次通話中的坦率表示贊賞。

這也是2018年2月以來，中英兩國領導人首次會晤。期間，英國首相已經從當時的特麗莎‧梅換成了約翰遜、特拉斯、蘇納克以及今年剛剛上任的施凱爾。近年來，受到香港、人權、間諜指控等事件的多重影響，中國和英國的雙邊關係趨於緊張，不過雙方仍互為重要貿易伙伴。

施凱爾於今年7月選舉期間向英國選民作出承諾，恢復英國經濟，重建公共服務。為此，他大力鼓勵來自不同國家的貿易和投資。

今年年中工黨上台後，英國兩國關係開始出現轉機的跡象，10月份，英國外交大臣拉米對中國進行了為期兩天的訪問，被認為是為改善以及推進雙邊關係重回正軌創造了積極條件。

（路透社等）

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