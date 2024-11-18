快訊

12強Live／中華隊投手車輪戰壓制古巴 5局打完2：0領先

沒提九二共識 王金平會宋濤拋「兩岸之道，唯和與合」

義大利禁海外代孕法上路 反對者批「中世紀法條」

中央社／ 羅馬18日專電

備受爭議的義大利「禁止海外代孕」新法今天生效，到國外尋求代孕者將面臨3個月到2年刑期，及最高100萬歐元（約新台幣3437萬元）罰款。反對派與LGBTQ團體批評這是「中世紀」法條，打算透過法律途徑抗爭。

義大利國內原本就禁止代孕行為，義大利國會10月通過新法案，進一步禁止伴侶前往國外透過代孕生小孩。這項法案18日正式公告生效，使代孕在義大利被認定為「普世犯罪」。

義大利安莎通訊社（ANSA）報導，超過50對伴侶擔心權益受影響，已打算提起訴訟抗爭。

不少社運人士認為，這是義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）所屬右派執政聯盟力推的政策，意在針對同性伴侶，讓LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）伴侶更難成為合法父母。

不過，相關團體「盧卡科西奧尼協會」（Associazione Luca Coscioni）向義大利媒體表示，前來尋求代孕諮商的伴侶，更多是年輕異性戀者，其中許多女性因患有嚴重疾病無法懷孕。

根據規定，如果在新法生效前，代孕程序已經啟動，處罰不會溯及既往，不過仍有許多正等待代理孕母分娩的伴侶感到惶恐，怕權益受影響。盧卡科西奧尼協會表示，將透過法律途徑替代孕父母提出抗爭，讓「科學」還給每個人擁有下一代的公平機會。

右派政治人物則對這項新法表達高度歡迎，讚揚這是遏止「出租子宮」的正確措施。支持生命（ProVita）團體稱許義大利走在「反對嬰兒市場的最前線」，呼籲義大利政府後續推動歐洲聯盟與聯合國採取類似作法。

民間團體「趨近歐洲」（Più Europa）持強烈反對意見，認為這是義大利右派政府通過的另一項「違憲」法律，很快將被推翻。盧卡科西奧尼協會也表示，這項充滿爭議的法令才剛生效，很快就會出現第一起抗爭案例。

伴侶 法律 義大利

延伸閱讀

TPBL／簽下208公分新洋將 夢想家壯大陣容

義大利式熱情迎耶誕 寶格麗獻視覺味覺華麗盛宴

美國拿不到嫦5帶回的月壤 義大利卻獲贈…中媒這樣解讀

傳代孕費擬定上百萬 黃捷轟：政府對女性議題令人失望

相關新聞

南韓空飄氣球送巧克力派、衛生棉到北韓！金與正怒轟「垃圾」

韓聯社報導，南韓18日空飄物資氣球到北韓，裡面放有衛生棉、巧克力派、藥品等，遭到北韓領導人金正恩胞妹金與正公開嗆聲，警告...

IMF：加密幣和AI的耗能 三年內將達到日本當前用電量

國際貨幣基金（IMF）副總裁高萍娜（Gita Gopinath）對加密貨幣挖礦和人工智慧（AI）資料中心持續增加的能源消...

APEC領袖合影獨缺石破茂 日本政府：未造成影響

日本首相石破茂昨天缺席APEC領袖大合照，日本內閣官房長官林芳正今天表示，石破未出席合影主要是因為碰到當地車禍塞車，對峰...

習近平罕見點名賴清德 學者：藉此傳訊給川普

拜登總統16日在秘魯舉行的「亞太經合會」會外會與中國國家主席習近平會晤，習首次點名台總統賴清德，籲美認清賴清德與民進黨的...

習近平透過拜登向川普喊話 亮中國底線

美中元首16日在秘魯舉行會晤。學者分析，中國國家主席習近平亮出北京的「底線」，盼透過這次會面向美國候任總統川普喊話，一是...

面對川普完全執政 民主黨州長舉反川大旗力抗極端政策

從美國總統當選人川普陸續公布的人事案，可以看出他準備徹底清洗和改造美國聯邦政府。由於川普第二任將由共和黨完全執政，民主黨難以在聯邦體系有效制衡，而是由一些深藍州的州長和檢察長擔起反川大任，美國媒體稱之為「反抗軍2.0」（Resistance 2.0），帶頭的加州州長紐森（Gavin Newsom）要求州議會召開特別立法會期，加速通過「防川普」法案；伊利諾州和科羅拉多州州長則將組「州長捍衛民主」聯盟。有別於川普第一任時掀起的反川民眾抗議風潮，這次反川的戰場在法院，民主黨能防堵川普的一些極端政策嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。