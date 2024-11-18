迎接出席G20峰會領袖 里約熱內盧高度安全戒備

巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）向來是輕鬆休閒的濱海城市，因世界各大經濟體領袖齊聚於此，出席為期兩天於18日揭幕的20國集團（G20）峰會，如今當地維安相當嚴密。

法新社報導，警察和士兵在街道巡邏，街頭也安裝了數以千計的監視器；官方宣布放假兩天，以免當地民眾的日常生活受干擾。

美國總統拜登（Joe Biden）、中國國家主席習近平，以及澳洲、英國、埃及、法國、德國、印度、印尼、日本等國家領袖都將出席會議，其中有些國家也派出了規模龐大的代表團。

G20峰會一系列活動的主會場，位於里約現代藝術美術館（Rio's Museum of Modern Art）；這棟座落於海灣的美術館，可一覽名勝糖麵包山（SugarloafMountain）的美景。

鄰近會場起降國內班機的桑托斯杜蒙特機場（Santos Dumont Airport）將在峰會期間關閉，數以萬計的旅客將轉移到更遠的加朗國際機場（GaleaoInternational Airport）搭乘航班。

因加強警力部署，可望暫時遏制里約熱內盧市貧民窟的暴行。今年上半年，當地發生1790起謀殺案。

里約市G20會議籌備委員會主席巴迪亞（LucasPadilha）表示，確保峰會順利進行「真是一項挑戰」。

大約2萬5000名軍警已部署於城市周邊，包括機場和港口；此外，裝甲車也進駐主會場周圍。

5000個街頭攝影機鏡頭將全天候開啟，而無人機和直升機則從空中監視地面情況。

官方代表團下榻的飯店已做好迎賓準備，至少25輛經認證並停靠飯店外的車輛，則是供中國國家主席習近平及中國代表團驅使的座駕。