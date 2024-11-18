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歐盟據報掌握中俄合作生產無人機 北京稱無事實依據

中央社／ 台北18日電

歐盟據報已掌握確鑿證據顯示，新疆正為俄羅斯軍方生產軍用無人機，並已為此要求北京做出解釋。中國外交部今天回應，希望不要在沒有事實依據的情況下妄加猜測、汙衊、抹黑。

據陸媒澎湃新聞，中國外交部發言人林劍下午在例行記者會回答媒體時強調，中方在軍品出口方面一向採取慎重負責的態度，從未向衝突的當事方提供致命性武器，始終依法依規嚴格管控軍用及軍民兩用無人機。

林劍說，希望有關國家和人士不要在沒有事實依據的情況下，對中方妄加猜測、汙衊、抹黑。

香港「南華早報」近日引述外交消息人士報導，歐盟握有決定性證據，能證明中國西部新疆地區為俄羅斯軍隊生產武裝無人機，並就此事要求北京回應，且不排除對中國實施制裁。

不過，上述歐盟高層官員也強調，在決定採取行動之前仍有三件事必須確認，包括查證中國工廠為俄羅斯生產無人機這項情報的基本訊息、無人機是否已經出庫以及中國當局對此事的知曉程度。

俄羅斯 北京 歐盟

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