日相石破茂出席G20峰會 將與英國等領袖場邊會談
日本首相石破茂結束APEC行程後，已抵達巴西準備出席20國集團（G20）峰會。他除了與英國首相施凱爾（KeirStarmer）場邊會談外，還將分別跟墨西哥及巴西舉行領袖會談。
日本放送協會（NHK）報導，石破搭乘的專機在日本時間今天上午9時過後抵達巴西里約熱內盧，準備出席G20峰會。他將強調在貧困與氣候變遷等國際課題上，致力跟發展中國家合作的立場。
另外，石破在峰會期間將與各國領袖就俄烏戰事與持續緊張的中東情勢等國際局勢交換意見，展現為國際社會和平與穩定做出貢獻的態度。
在日英領袖會談中，有關新設供日英外交及經濟部長就經濟領域進行協商的框架，也就是所謂的經濟「2加2會談」，石破與施凱爾將朝達成共識的方向進行協調。
再者，石破將分別與墨西哥和巴西舉行領袖會談，希望跟被稱為「南方世界」（Global South）的國家強化關係。
在結束連串行程後，石破預計舉行記者會說明此行訪問南美洲的成果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言