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日相石破茂出席G20峰會 將與英國等領袖場邊會談

中央社／ 東京18日綜合外電報導
日本首相石破茂。（美聯社）
日本首相石破茂。（美聯社）

日本首相石破茂結束APEC行程後，已抵達巴西準備出席20國集團（G20）峰會。他除了與英國首相施凱爾（KeirStarmer）場邊會談外，還將分別跟墨西哥及巴西舉行領袖會談。

日本放送協會（NHK）報導，石破搭乘的專機在日本時間今天上午9時過後抵達巴西里約熱內盧，準備出席G20峰會。他將強調在貧困與氣候變遷等國際課題上，致力跟發展中國家合作的立場。

另外，石破在峰會期間將與各國領袖就俄烏戰事與持續緊張的中東情勢等國際局勢交換意見，展現為國際社會和平與穩定做出貢獻的態度。

在日英領袖會談中，有關新設供日英外交及經濟部長就經濟領域進行協商的框架，也就是所謂的經濟「2加2會談」，石破與施凱爾將朝達成共識的方向進行協調。

再者，石破將分別與墨西哥和巴西舉行領袖會談，希望跟被稱為「南方世界」（Global South）的國家強化關係。

在結束連串行程後，石破預計舉行記者會說明此行訪問南美洲的成果。

巴西 日本

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