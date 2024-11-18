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南韓空飄氣球送巧克力派、衛生棉到北韓！金與正怒轟「垃圾」
韓聯社報導，南韓18日空飄物資氣球到北韓，裡面放有衛生棉、巧克力派、藥品等，遭到北韓領導人金正恩胞妹金與正公開嗆聲，警告南韓總有一天會付出代價，北韓也在18日相繼3周後再度祭出垃圾氣球反擊。
根據北韓官媒朝中社照片，南韓飄送裝有不同生活物資的氣球，金與正指控，南韓不顧警告，空投政治傳單和物品發起挑釁，更怒批「垃圾」，說南韓對北韓土地造成汙染，總有一天會付出代價。
隔日，根據南韓參謀長聯席會議，南韓再度偵測到來自北韓約40顆垃圾氣球，考慮到風向，氣球有可能移動到京畿道和首都圈，當局在當日凌晨2時56分左右，向民眾發送了安全通知簡訊。
光是今年5月以來，北韓就向南韓發送了至少31次的垃圾氣球，其中也曾降落到位於龍山的總統辦公室附近。
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