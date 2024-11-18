英國欲付錢阻移民湧入 與土耳其、越南等國協商
英國「泰晤士報」（The Times）今天報導，英國政府據信正與土耳其、越南以及伊拉克庫德斯坦（Kurdistan）地區的官員協商，討論可能透過付款協助減緩移民湧入英國。
泰晤士報報導，首相施凱爾（Keir Starmer）告訴記者，英國勸阻人們離開他們的祖國，橫渡英吉利海峽踏上這條通常十分危險的旅程是正確的做法。
施凱爾在巴西參加20國集團（G20）峰會時告訴隨行記者，英國政府計劃打擊涉及人口走私的犯罪集團。
泰晤士報引述他的話報導：「任何一開始就能夠阻止人們離開的措施，都是正確的做法。」
根據泰晤士報，內政大臣古柏（Yvette Cooper）據悉正在與多個政府討論，其中包括伊拉克庫爾斯坦自治區、土耳其和越南等，商討可能在年底前達成的合作和安全協議。
施凱爾在倫敦的發言人拒絕對此報導置評。
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