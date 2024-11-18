快訊

民眾黨暫緩推選代理黨主席 柯文哲假單再延長3個月

12強賽／撈哥開轟擊掌將曾豪駒撞昏頭 網笑翻：教頭要進傷兵

法官酒駕酒測值1.05 宜蘭地院判「自家人」4個月徒刑理由曝

英國欲付錢阻移民湧入 與土耳其、越南等國協商

中央社／ 倫敦17日綜合外電報導

英國「泰晤士報」（The Times）今天報導，英國政府據信正與土耳其、越南以及伊拉克庫德斯坦（Kurdistan）地區的官員協商，討論可能透過付款協助減緩移民湧入英國。

泰晤士報報導，首相施凱爾（Keir Starmer）告訴記者，英國勸阻人們離開他們的祖國，橫渡英吉利海峽踏上這條通常十分危險的旅程是正確的做法。

施凱爾在巴西參加20國集團（G20）峰會時告訴隨行記者，英國政府計劃打擊涉及人口走私的犯罪集團。

泰晤士報引述他的話報導：「任何一開始就能夠阻止人們離開的措施，都是正確的做法。」

根據泰晤士報，內政大臣古柏（Yvette Cooper）據悉正在與多個政府討論，其中包括伊拉克庫爾斯坦自治區、土耳其和越南等，商討可能在年底前達成的合作和安全協議。

施凱爾在倫敦的發言人拒絕對此報導置評。

土耳其 施凱爾 英國

延伸閱讀

英國首相府：施凱爾將於G20峰會場合會見習近平

習近平預計今日會見英國首相 為6年多來首次

英相施凱爾訪法紀念停戰日創先例 與法總理會晤

英相施凱爾與川普通話 強調英美特殊關係

相關新聞

南韓空飄氣球送巧克力派、衛生棉到北韓！金與正怒轟「垃圾」

韓聯社報導，南韓18日空飄物資氣球到北韓，裡面放有衛生棉、巧克力派、藥品等，遭到北韓領導人金正恩胞妹金與正公開嗆聲，警告...

APEC領袖合影獨缺石破茂 日本政府：未造成影響

日本首相石破茂昨天缺席APEC領袖大合照，日本內閣官房長官林芳正今天表示，石破未出席合影主要是因為碰到當地車禍塞車，對峰...

習近平罕見點名賴清德 學者：藉此傳訊給川普

拜登總統16日在秘魯舉行的「亞太經合會」會外會與中國國家主席習近平會晤，習首次點名台總統賴清德，籲美認清賴清德與民進黨的...

習近平透過拜登向川普喊話 亮中國底線

美中元首16日在秘魯舉行會晤。學者分析，中國國家主席習近平亮出北京的「底線」，盼透過這次會面向美國候任總統川普喊話，一是...

面對川普完全執政 民主黨州長舉反川大旗力抗極端政策

從美國總統當選人川普陸續公布的人事案，可以看出他準備徹底清洗和改造美國聯邦政府。由於川普第二任將由共和黨完全執政，民主黨難以在聯邦體系有效制衡，而是由一些深藍州的州長和檢察長擔起反川大任，美國媒體稱之為「反抗軍2.0」（Resistance 2.0），帶頭的加州州長紐森（Gavin Newsom）要求州議會召開特別立法會期，加速通過「防川普」法案；伊利諾州和科羅拉多州州長則將組「州長捍衛民主」聯盟。有別於川普第一任時掀起的反川民眾抗議風潮，這次反川的戰場在法院，民主黨能防堵川普的一些極端政策嗎？

英國首相府：施凱爾將於G20峰會場合會見習近平

英國首相府表示，首相施凱爾（Keir Starmer）明天將在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）的20國集團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。