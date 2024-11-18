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APEC領袖合影獨缺石破茂 日本政府：未造成影響

中央社／ 東京18日綜合外電報導
日本首相石破茂。（美聯社）
日本首相石破茂。（美聯社）

日本首相石破茂昨天缺席APEC領袖大合照，日本內閣官房長官林芳正今天表示，石破未出席合影主要是因為碰到當地車禍塞車，對峰會成果及領袖間的關係建立沒有影響。

日本放送協會（NHK）報導，在秘魯舉行的亞太經濟合作會議（APEC）已在台灣時間昨天落幕，包括美國總統拜登與中國國家主席習近平等各國領袖，都在閉幕時一起拍攝大合照。

不過，就在合影之前，石破已先前往位於秘魯首都利馬（Lima）市郊的前秘魯總統藤森墓地獻花。

林芳正今天說，石破赴墓地獻花後，原本預定要返回會場出席大合照，但受到當天突然發生的車禍塞車影響，以結果來說難以因應。

他說，大合影是到APEC峰會最後才進行拍攝，「不認為缺席會對峰會本身成果及跟各國領袖建立關係帶來影響」。

秘魯前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）曾從1990年起擔任10年總統，今年9月離世。石破昨天特地驅車前往藤森墓地獻花。

日本外務省相關人士表示，本來預定前往墓地獻花後，可以在拍攝合照時間前返回APEC會場，但因為從APEC會場前往位於利馬郊區的藤森墓地時，正好碰到車禍引發的塞車，所以最後來不及返回會場。

APEC 日本 秘魯

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