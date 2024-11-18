駐日美國太空軍12月上路 據點設於東京都

日本防衛大臣中谷元昨天與美國國防部長奧斯汀在澳洲舉行雙邊會談，重申加強太空領域合作，以及確認駐日本美國太空軍將在12月上路。

日本TBS電視台、「時事通信社」報導，駐日美國太空軍據點將設於東京都的美軍橫田基地，組織最初規模約10人，主要任務是與日本航空自衛隊太空作戰群等日方單位溝通協調，並不會持有雷達、天線等裝備。

日本與美國將在監視太空空間威脅的「太空領域感測」（SDA）方面加速合作。

中谷元與奧斯汀在這場會談中，也確認提升日本自衛隊與美軍的指揮機制，以及推動國防產業合作以強化日美同盟的嚇阻力與因應能力。

另外，鑒於中國擴展在太空的軍事應用，還有北韓持續開發飛彈的情勢，雙方也達成共識，同意進一步加強日美在太空開發領域的合作。