英國首相府：施凱爾將於G20峰會場合會見習近平

英國首相府表示，首相施凱爾（Keir Starmer）明天將在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）的20國集團（G20）峰會場合，與中國國家主席習近平見面。

法新社報導，英相官邸唐寧街（Downing Street）在聲明中表示，施凱爾將「首次」會見習近平，「尋求認真、穩定和務實與中國交往」。

這將是習近平自2018年2月會見梅伊（TheresaMay）以來，首度與英國首相會面。

施凱爾7月剛走馬上任，唐寧街說，首相「將堅守（雙方）分歧領域上進行坦誠對話的必要性」。

施凱爾在前往G20峰會途中對媒體表示，他希望能改善雙邊關係。

英國聯合社（Press Association）引述施凱爾的話說：「鑒於經濟規模，雙方建立一個務實、認真的關係是非常重要的，也是我想要追求的目標。」

英中雙邊關係多年來一直處於低潮，一是因為倫敦當局曾因香港自由議題與北京槓上。

二是因為有愈來愈多聲浪直指，中國從事間諜活動、干預政治，並幕後支持網路攻擊，有部分英國議員要求對中國採取更強硬的立場。

但施凱爾政府看到的是一個重新調整雙邊關係的機會。