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芬蘭加入北約以來 首度舉行大規模砲兵演習

中央社／ 芬蘭羅文尼米17日綜合外電報導

芬蘭自去年加入北大西洋公約組織（NATO）以來，首次舉行大規模的北約砲兵演習，實彈演習已於今天開始。

法新社報導，這場於11月在芬蘭北部拉普蘭（Lapland）地區舉行的演習是「動態前線25」的一環，為北約在歐洲舉行的最大規模砲兵演習，不僅在芬蘭，還在愛沙尼亞、德國、羅馬尼亞和波蘭進行實彈演習。

這場演習從11月4日持續到28日，標誌著北約盟國首次在芬蘭領土上進行大規模的砲兵射擊演習。

在2022年2月莫斯科入侵烏克蘭後，與俄羅斯接壤的芬蘭於去年加入北約，放棄了數十年的軍事不結盟政策。

法國將領羅曼（Romain）說：「我們與盟國互相合作，確保砲兵射擊操作與北約盟國協調一致。」

來自芬蘭、美國、瑞典、英國、法國及其他一些北約成員國的多達3600名士兵，在拉普蘭廣袤的極地景觀中進行演習，當地的濕冷天氣籠罩整個地區。

拉普蘭的射擊場和訓練區名為羅瓦耶米（Rovajarvi），是歐洲最大的軍事演練場。

芬蘭上校、演習負責人麥基塔洛（Janne Makitalo）對法新社表示：「這片區域本身就是盟國想來羅瓦耶米演練場訓練的原因。」

麥基塔洛表示，這個區域可以進行「多方位的野戰砲兵戰術交火」，同時訓練士兵應對北極地區的嚴峻條件和多變地形。

北約 演習 芬蘭

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