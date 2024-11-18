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第三次大戰來臨？傳美放行烏克蘭用長程飛彈 俄烏都說話了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭首都基輔17日凌晨遭遇俄羅斯大規模飛彈與無人機攻擊。路透
烏克蘭首都基輔17日凌晨遭遇俄羅斯大規模飛彈與無人機攻擊。路透

傳拜登政府首度批准烏克蘭使用美製飛彈深入打擊俄羅斯境內，烏克蘭總統澤倫斯基17日晚間低調回應「未經宣布」，俄羅斯資深議員克利夏斯（Andrei Klishas）則警告，此舉恐怕引發第三次世界大戰。

RBC-Ukraine新聞社報導，澤倫斯基17日夜間演說中指出：「今天，許多媒體報導我們得到許可，可採取適當行動。但是打擊不是用說的，這類事情未經宣布。飛彈會自己發聲。」

路透報導，俄羅斯國會上議院資深議員克利夏斯（Andrei Klishas）在加密通訊軟體Telegram發文表示，「西方已經就如此程度的升級作出決定，明天早上恐怕就會讓烏克蘭徹底毀滅、失去國家地位。」

俄國國會上議院國際事務委員會第一副主席賈巴羅夫（Vladimir Dzhabarov）表示，莫斯科將會立即作出回應。

官方塔斯社（TASS）報導引述賈巴羅夫說，「這是朝向第三次世界大戰非常重大一步」。

俄羅斯總統普亭9月曾表示，如果允許烏克蘭用西方製造的長程飛彈襲擊俄羅斯領土，將視為西方直接與俄羅斯作戰，他表示此舉將改變衝突的性質和範圍。

俄羅斯 烏克蘭 飛彈

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