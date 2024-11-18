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上街唱國歌、吃公共早午餐 捷克人歡慶自由民主日

中央社／ 布拉格17日專電

捷克今日歡慶絲絨革命35週年，民眾上街唱國歌、品嚐公共早午餐，以及參與音樂會、演講、跳舞等活動，場面盛大。捷克總理費亞拉、總統帕維爾等人，前往絲絨革命紀念碑獻花，捷克人也紛紛在周圍點上蠟燭。

「絲絨革命」（Velvet Revolution）為1989年發生在捷克斯洛伐克的一場非暴力革命運動，這場運動結束共產黨的統治，讓捷克斯洛伐克轉型為民主化社會。

位在首都布拉格的國家大街（Národní třída）曾是1989年學生抗議和警察鎮壓的現場，如今成為絲絨革命35週年的慶祝中心。

早上10點，國家大街以一場「公共早午餐」拉開序幕。綿延數十公尺的餐桌橫亙在馬路中間，上頭鋪著藍白色交錯的桌巾，捷克人在桌邊悠閒享用早午餐。

捷克民眾Markéta分享，她的早午餐是藍莓起司麵包，「今天對捷克來說非常有意義，不僅讓我們與稍年長的一代產生連結，也加強我們與同儕的關係。這對我們的民主意義重大。」

參加早午餐的捷克人Michaela告訴中央社記者，絲絨革命終結了一個「很壞的時代」。很榮幸今天在此慶祝民主和自由。

為紀念絲絨革命的參與者，許多捷克政治領袖包括總理費亞拉（Petr Fiala）、總統帕維爾（PetrPavel）、眾議院議長艾達莫娃（Markéta PekarováAdamová）、參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil），以及「不滿公民行動黨」（ANO）黨魁巴比什（AndrejBabiš），前往絲絨革命紀念碑獻花。

現場參與者也紛紛在紀念碑周圍點上蠟燭，緬懷當年人們英勇行動，蠟燭眾多宛如一片燈海。此外，人們亦來到當年絲絨革命領袖、捷克前總統哈維爾（Václav Havel）的紅心紀念雕塑，擺放數百個蠟燭。

捷克民眾Adam說，他每年都來參加這個活動，這一天對捷克非常重要。當年共產黨讓捷克人忍無可忍，因此採取行動。「35年前，我的父親在這裡被毆打，今天我來也是向他致敬。」

當天活動除了充滿溫馨氛圍，也散發歡樂氣氛。參加者Eliska分享，她今天和大家一起跳舞，也觀看當年事件的舊照片，認為今天的氛圍很有力量、很特殊，很高興能與其他人一起慶祝。

國家大道從早到晚人潮不減，街上展示絲絨革命照片、文獻資料，吸引人們駐足觀看，重溫這段重要歷史。

今日活動相當豐富，包含放映電影、展覽、辯論、音樂會，以及唱捷克國歌等環節。慶祝活動到晚間達到高潮，街道聚集大批人潮，傍晚5點，國家大街的牆上首映短片「自由連接我們」，緊接著由女演員菲亞洛娃（Anna Fialová）演唱代表性歌曲「為瑪爾塔祈禱」（Prayer for Marta），結束後響起如雷掌聲。

捷克 斯洛伐克 音樂會

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