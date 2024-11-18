快訊

高雄男突抓狂持花瓶隨機攻擊4人受傷 檳榔西施破相血濺現場

「拜習會」習近平首度點名賴清德 台灣問題籲美要慎之又慎

對抗中國勢力 美國秘魯合作打造太空發射基地

中央社／ 瓜地馬拉市17日專電

美國國家航空暨太空總署（NASA）和秘魯國家航太發展委員會（Conida），日前簽署合作備忘錄，計畫在秘魯打造太空發射基地，預計在2028年發射探空火箭。外界認為這與憂慮中國強化在南美洲的影響力有關。

今年秘魯主辦亞太經濟合作會議（APEC）期間，中國國家主席習近平和秘魯總統博魯阿爾特（DinaBoluarte），14日共同主持中國出資的錢凱港（Chancay）啟用儀式，引起外界關注中國強化在南美洲的影響力，以及未來錢凱港可能成為中國軍事據點的擔憂。

不過就在啟用儀式同一天，美國國務院負責西半球事務的助理國務卿尼科爾斯（Brian Nichols），以及NASA局長尼爾森 （Bill Nelson），也前往秘魯，和秘魯國家航太發展委員會簽署合作備忘錄（MOU），共同開發太空計畫。

這項計畫將在首都利馬南方50公里處的Punta Lobos基地，打造太空發射基地，預計在2028年合作發射探空火箭。兩者時間的重疊，美國不無和中國較勁的意味。

這不是美國和秘魯在探索太空上第一次合作，美國駐秘魯大使館表示，NASA曾經於1975年和1983年，同樣在Punta Lobos基地發射火箭。祕魯媒體稱讚這項計畫是秘魯航太發展的關鍵時刻，將秘魯帶向新的太空時代。

這項計畫不只打造基地和發射探空火箭，美國也會提供秘魯專業的人員培訓，經驗交流以及技術開發。Punta Lobos基地是美國太空總署除了美國本土、北歐的挪威和瑞典外，唯一位於南半球的火箭發射基地，更凸顯美秘合作的重要性。

探空火箭長度在5到20公尺之間，特點是輕便、靈活且成本效益高。探空火箭透過亞軌道飛行將科學儀器運送到太空，以收集重要的科學數據並測試儀器。對於研究大氣層和太陽爆發等影響地球的自然現象，有極大幫助。

太空 秘魯 美國

延伸閱讀

「最後一場拜習會」美中領導人秘魯會晤 我外交部聲明回應

秘魯傳媒稱習近平才是APEC主角 中展示「實質影響力」

前進拉美 香港與秘魯簽自貿協定 逾150行業受惠

秘魯APEC年會落幕 林信義：有和習近平打招呼

相關新聞

第三次大戰來臨？傳美放行烏克蘭用長程飛彈 俄烏都說話了

傳拜登政府首度批准烏克蘭使用美製飛彈深入打擊俄羅斯境內，烏克蘭總統澤倫斯基17日晚間低調回應「未經宣布」，俄羅斯資深議員...

前進2024 COP29／開發中國家 再生能源仍昂貴

世界氣候峰會（World Climate Summit）昨天於亞塞拜然召開，議題跟第廿九屆氣候峰會（COP29）同樣聚焦...

印度成功試射高超音速導彈

印度國防部長辛格稱，試射超高音速導彈獲得成功，是印度導彈技術發展過程中的「重要里程碑」。至此，印度已成為繼美國、俄羅斯、中國、北韓之後，第五個掌握超高音速導彈技術的國家。

加州理工學院淪學店？紐時揭線上課程外包學員怒轟詐騙

46歲的休爾（Raymond Sewer）有充分理由相信，加州理工學院（Caltech）會密切參與他報名的雲端運算「訓練營」。畢竟，Caltech網站大力宣傳這個線上課程，並承諾結業證書會印上該校橙色校徽。誰知開課後，休爾發現師資與Caltech根本沾不上邊。難道這間頂尖名校用「學店」伎倆騙他的錢？看完這篇報導，想透過線上課程一圓「美國名校夢」的人可得慎選...

兩議題卡關 COP29協商陷入僵局

聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）協商正陷入僵局，癥結議題包括協助開發中國家對抗氣候變遷的融資協議出...

美日澳聯合聲明 強調台海和平重要性

美國國防部長奧斯丁、澳洲國防部長馬勒斯和日本防衛大臣中谷元十七日在澳洲北部達爾文舉行美日澳防長會談。馬勒斯表示，日本自衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。