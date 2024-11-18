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美日澳聯合聲明 強調台海和平重要性

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導

美國國防部長奧斯丁、澳洲國防部長馬勒斯和日本防衛大臣中谷元十七日在澳洲北部達爾文舉行美日澳防長會談。馬勒斯表示，日本自衛隊將開始定期部署澳洲北部，與美澳軍隊一起訓練，作為三國軍事合作的一環。三國會後發表聯合聲明，強調台灣海峽和平穩定重要性，呼籲以和平方式解決兩岸議題。

美日澳在會談中達成共識，日本陸上自衛隊的水陸機動團，明年起定期參加美澳在澳洲及印度太平洋地區實施的聯合訓練。在達爾文舉行的記者會上，奧斯丁、馬勒斯和中谷一起表示：「我們宣布，日本將定期向澳洲部署兩棲機動團。」

奧斯丁也在記者會上說：「期待日本與輪換駐留達爾文的美軍陸戰隊加深合作關係。」路透指出，由於美方和其盟國日益擔憂中國大陸軍事實力在印太地區日益增長，約兩千名美軍陸戰隊員已在達爾文駐紮六個月。

鑑於達爾文是二次世界大戰期間盟軍的主要基地，還曾遭日軍猛烈轟炸，這次日本部署具有特殊意義。

美日澳還將推動澳軍參加在日本舉行的日美聯合演習。鑑於日本二○二四年度底將成立統一指揮陸海空三個自衛隊「統合作戰司令部」，商定日澳互派聯絡官。

此外，美日澳也針對三方防務磋商機制，以增進安全保障領域合作達成共識，以及對於增進共享飛彈訊息等防空層面合作達成一致。中谷在聯合記者會上強調，日美澳防務磋商機制「有助於提高三國合作的實效性」。他還表示，有意推動部長定期磋商。

三國在這次會談針對國防合作、台海局勢、南海議題、烏俄衝突、朝鮮半島等展開對話。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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