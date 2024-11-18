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前進2024 COP29／開發中國家 再生能源仍昂貴

聯合報／ 特派記者陳熙文王惠英／巴庫報導
能源轉型委員會主席特納在世界氣候峰會論壇發表演講。特派記者余承翰／攝影
能源轉型委員會主席特納在世界氣候峰會論壇發表演講。特派記者余承翰／攝影

世界氣候峰會（World Climate Summit）昨天於亞塞拜然召開，議題跟第廿九屆氣候峰會（COP29）同樣聚焦氣候融資。能源轉型委員會主席特納（Adair Turner）強調，再生能源價格已大幅降低，但成本在開發中國家仍相對昂貴，這是氣候融資急需解決的問題。不少專家則在座談中點出混合金融、催化資本等重要性。

世界氣候峰會十七日於COP29期間，在位於亞塞拜然首都的巴庫會議中心開會，這也是世界氣候峰會第十五年與氣候峰會同步舉辦。

世界氣候峰會昨上午由三位主題演講人，包括國泰金控總經理李長庚、能源轉型委員會主席特納，以及世界氣候基金會執行長顏斯．尼爾森（Jens Nielsen），為峰會論壇揭開序幕。

李長庚在演講時表示，面對氣候變遷所帶來前所未有的危機，人類社會必須做出系統性的改變，如今在邁向淨零轉型發展上，也需要來一場「氣候工業革命」、「自然工業革命」。他並點出氣候融資的重要性，強調更多的金融資源必須投入氣候議題，和以自然為本的解決方案。

他並呼籲金融業必須加速了解最新的金融模式和工具，找到合適的資金；他觀察到，目前已有混合金融、轉型金融、影響力投資、績效給付債券等多元創新金融模式，皆有不錯的進展，有助於建立市場信心。

特納表示，氣候議題現階段確實有悲觀的一面，世界可能已經失守攝氏一點五度的氣溫防線，但值得樂觀的是科技進步的速度，如太陽能的發電成本在過去半個世紀已降低近百分之百，甚至電動車現在在中國還比內燃機引擎還要便宜，而我們現在也知道如何生產無化石燃料參與的乾淨鋼鐵。

然而，特納坦言，不管是乾淨鋼鐵，還是綠色混凝土等，製作成本仍高於傳統做法，這就必須由政策引領去碳化的進度。他也點出，再生能源發展在開發中國家的成本明顯高於已開發國家，這是氣候融資的挑戰。

特納說，重點在於中低收入國家能否獲得現有的科技；而在撒哈拉以南的非洲地區，再生能源的花費已經低到足以跳過化石燃料的發展，但只有氣候融資的介入才有可能成功。

國際基礎建設投資人加拿大魁北克退休金管理機構CDPQ企業關係經理Erich Cripton則點出目前「新集體量化目標」（NCQG）必須善用的金融工具，包括催化資本、混合金融和多開發等。他並特別針對催化資本指出，應將碎片化的催化資本集合起來，並擴大其規模。

亞塞拜然 再生能源 開發中國家

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