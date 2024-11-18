印度成功試射高超音速導彈

印度國防部長辛格稱，試射超高音速導彈獲得成功，是印度導彈技術發展過程中的「重要里程碑」。至此，印度已成為繼美國、俄羅斯、中國、北韓之後，第五個掌握超高音速導彈技術的國家。

周六，印度在東海岸附近的阿卜杜拉‧卡拉姆島（Abdul Kalam ）進行了此次導彈試驗。印度科研與發展組織（DRDO）發布的一段視頻上，可以看到夜幕中導彈試射的場面。據報導，這款由印度自主研發的超高音速導彈的有效載荷射程超過1500公里。

超高音速導彈試射成功後，印度國防部長辛格（Rajnath Singh）表示：「這是一個歷史性時刻，此次技術進步使我國在軍事技術領域得以躋身先進國家之列。」

印度努力發展軍事科技

在現代化導彈技術中，超高音速導彈屬於尖端科技。由於超高音速導彈的飛行軌道較低，速度更快，並可在飛行途中調整攻擊目標，因此比普通彈道導彈更難跟蹤和攔截。

目前，成功進行過超高音速導彈試驗的國家包括美國、俄羅斯、中國和朝鮮。其他一些國家則正在開展相關的研發。

同中國競爭

印度進行此次超高音速導彈試驗前夕，中國剛剛在一次航空展上展示了其日漸強大的空軍力量，其中包括J-35A隱形戰機以及攻擊型無人機技術。中國官媒報導稱，此次珠海航空展上還首次展示了用於攔截彈道導彈以及超高音速導彈的HQ19地空導彈系統。

過去幾年當中，新德里方面明顯加強了同西方國家的軍事合作，其中包括同美國、日本以及澳大利亞共同建立「四邊安全對話」機制。

作為核武國家，印度還是俄羅斯軍火的重要購買國，其中包括S-400導彈防禦系統。儘管美國此前曾發出制裁威脅，但最終仍未能阻止俄印之間的軍火交易。

（法新社，路透社)

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