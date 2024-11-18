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兩議題卡關 COP29協商陷入僵局

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）協商正陷入僵局，癥結議題包括協助開發中國家對抗氣候變遷的融資協議出現歧見，以及沙烏地阿拉伯等產油國抵抗在最終協議重申減少使用化石燃料的承諾。

在亞塞拜然舉行的COP29，各國針對協助開發中國家對抗氣候變遷的1兆美元融資方案協商，仍陷僵局，如今各國指望18日登場的20國集團（G20）領袖峰會，能夠協助這項談判達成突破。

歐盟當局與華府主張，應由更多國家參與注金，加強施壓沙國等波灣產油國這類碳排放大國。一些開發中國家則希望每年能獲得1.3兆美元，且不希望相關資金以貸款形式提供。

此外，彭博資訊報導，沙國等國正以拖延與杯葛等手段，阻擋在最終聲明重申減少使用化石燃料的承諾，歐美談判人員則致力想重申這項承諾，避免對抗全球暖化的進程開倒車。

沙國認為，去年從化石燃料轉型的承諾，為在提高再生能源裝置容量、提高能源效率及加速削減燃煤發電等三個選項中，擇其一推動即可，但美國與歐盟主張，全體締約國應同步推行這三個選項。

COP29 化石 開發中國家

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