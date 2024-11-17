俄軍機艦再現蹤英國愛爾蘭水域 疑試探安全脆弱點

中央社／ 倫敦17日專電

俄羅斯軍機、軍艦和研究船近日現蹤英國愛爾蘭周邊水、空域，再度引發英國等北約成員關注俄方可能意圖，包括藉情蒐和試探脆弱點為破壞海底纜線等顛覆行動做準備。

英國國防部指出，這是近3個月來，英國海、空軍第2次在英國周邊偵測到俄軍機、艦動態，且俄軍機和軍艦遭偵測的時間彼此相隔不到一週。

愛爾蘭長年奉行「軍事中立」政策，不是北大西洋公約組織（NATO）一員。俄羅斯2022年全面侵略烏克蘭後，歐洲情報安全單位陸續示警，俄羅斯對歐洲的混合威脅和灰色地帶衝突行動加劇，這更加引發各界擔憂俄羅斯利用愛爾蘭的安全防衛弱點威脅北約。

英國國防部指出，2架「颱風」（Typhoon）戰鬥機14日升空攔截一架在北海（North Sea）上空飛行的俄羅斯軍機，即北約代號Bear-F（熊－F）的圖波列夫式（Tupolev）TU-142 海上偵察反潛機，並對其執行監控任務。該架俄軍機未曾侵犯英國領空。

在此之前一週內，英國海軍在空軍出動一艘P-8海神式（P-8 Poseidon）海上巡邏偵察機支援下，曾對穿越英吉利海峽的3艘俄羅斯船艦執行伴航監控任務。

這3艘俄艦由新型巡防艦「戈洛夫科海軍上將」（Admiral Golovko）領軍，陣容另包含同屬俄羅斯北方艦隊的海洋研究船「琥珀」（Yantar）及用於遠航任務的油船「維亞茲瑪」（Vyazma）。

根據英國國防部的資料，「戈洛夫科海軍上將」由北向南經英吉利海峽航行期間，曾陸續由挪威、英國和法國海軍接手執行監控任務。根據俄羅斯北方艦隊發布的訊息，2日自艦隊主要基地、位於北極圈內的北莫爾斯克（Severomorsk）啟程執行遠航任務的「戈洛夫科海軍上將」16日已穿越直布羅陀（Gibraltar）海峽、進入地中海水域。

英國國防部指出，除了由「戈洛夫科海軍上將」領軍的俄艦群，大約在同一時間另有2艘俄艦由南向北經英吉利海峽及北海往波羅的海水域行駛，其中包括一艘巡防艦。

根據俄方公開資料，可搭載新型極音速反艦巡弋飛彈「鋯石」（Zircon）的「戈洛夫科海軍上將」等俄艦在大西洋水域的操演項目包括反潛作戰、以及潛艦搜索與跟監任務。

研究船「琥珀」則在脫離「戈洛夫科海軍上將」領銜的俄艦隊伍後，掉頭往北並在14日進入位於英國和愛爾蘭之間的愛爾蘭海（Irish Sea）及愛爾蘭專屬經濟區（EEZ），直到15日在愛爾蘭海軍伴航監控下，遭驅離該水域並往南行駛。愛爾蘭空軍也出動海上偵察機監控「琥珀」動態。

愛爾蘭海水域布建大量連接英國的天然氣管線及電纜。愛爾蘭軍方和安全單位向媒體透露，在愛爾蘭海活動期間，「琥珀」曾逼近部分天然氣管線及電纜；更早之前，「琥珀」11至12日曾在愛爾蘭以南水域活動，該區同樣有海底纜線密集分布，部分連接法國。

此外，14日進入愛爾蘭專屬經濟區後，「琥珀」關閉船舶自動辨識系統（AIS），僅曾於愛爾蘭海水域內英國屬地曼島（Isle of Man）周邊逗留時，短暫開啟AIS約4分鐘。

儘管名義上是海洋研究船，「琥珀」屬俄羅斯海軍編制，且搭載大量可用於深海監偵行動的無人與載人工具，運作深度可達水下6000公尺。根據俄方說法，「琥珀」有能力監測、攔截秘密通訊。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）近期一份研究報告指出，「琥珀」的深潛工具有能力切斷、竊聽海底電纜，顯示俄方未來在衝突情況利用西方安全漏洞的意圖。

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