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G20里約峰會登場前 巴西第一夫人談到1話題對他爆粗口！馬斯克回應了

中央社／ 里約熱內盧16日綜合外電報導
巴西第一夫人姜嘉今天在一場20國集團（G20）活動中，對美國億萬富豪馬斯克爆粗口。圖為巴西總統府總秘書處首席部長在里約熱內盧舉行的二十國集團社會峰會閉幕會議上，與巴西第一夫人姜嘉和總統魯拉握手。法新社
巴西第一夫人姜嘉今天在一場20國集團（G20）活動中，對美國億萬富豪馬斯克爆粗口。圖為巴西總統府總秘書處首席部長在里約熱內盧舉行的二十國集團社會峰會閉幕會議上，與巴西第一夫人姜嘉和總統魯拉握手。法新社

巴西第一夫人姜嘉今天在一場20國集團（G20）活動中，對美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）爆粗口，當時她正提到有必要對社群媒體進行監管，以遏制錯誤資訊流傳。

路透社報導，一艘船的鳴笛聲在姜嘉（Janja Lula da Silva）發言時響起，她隨即打趣說：「我想那是馬斯克。」接著補充道：「我不怕你，去你的，馬斯克。」

社群平台X的擁有者馬斯克對此作出回應。他轉發姜嘉這番話的影片寫道「大笑（lol）」，在另一篇貼文中則說，「他們會輸掉下一次選舉」，意指巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的政治前景。

G20峰會即將於18日和19日在里約熱內盧（Rio De Janeiro）登場。

法新社報導，即將成為美國總統當選人川普（Donald Trump）政府成員的大亨馬斯克和巴西有著複雜糾葛。

巴西最高法院曾因關於假消息的法律糾紛，禁止X營運40天。左派總統魯拉對此表示歡迎，認為這是對抗假消息的合法手段。

馬斯克是巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的盟友。儘管波索納洛因為詆毀國家選舉制度被定罪、取消競選公職的資格，他仍有意在2026年再次參選。

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