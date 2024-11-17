G20里約峰會登場前 巴西第一夫人談到1話題對他爆粗口！馬斯克回應了

巴西第一夫人姜嘉今天在一場20國集團（G20）活動中，對美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）爆粗口，當時她正提到有必要對社群媒體進行監管，以遏制錯誤資訊流傳。

路透社報導，一艘船的鳴笛聲在姜嘉（Janja Lula da Silva）發言時響起，她隨即打趣說：「我想那是馬斯克。」接著補充道：「我不怕你，去你的，馬斯克。」

社群平台X的擁有者馬斯克對此作出回應。他轉發姜嘉這番話的影片寫道「大笑（lol）」，在另一篇貼文中則說，「他們會輸掉下一次選舉」，意指巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的政治前景。

G20峰會即將於18日和19日在里約熱內盧（Rio De Janeiro）登場。

法新社報導，即將成為美國總統當選人川普（Donald Trump）政府成員的大亨馬斯克和巴西有著複雜糾葛。

巴西最高法院曾因關於假消息的法律糾紛，禁止X營運40天。左派總統魯拉對此表示歡迎，認為這是對抗假消息的合法手段。

馬斯克是巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的盟友。儘管波索納洛因為詆毀國家選舉制度被定罪、取消競選公職的資格，他仍有意在2026年再次參選。