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前知事涉職權霸凌下台 日本兵庫縣知事選舉…出口民調曝同一人回鍋
日本兵庫縣前知事齋藤元彥因涉職權霸凌，9月遭議會一致通過不信任決議案後下台，兵庫縣今天舉行知事選舉投開票。根據出口民調，再度出馬的齋藤元彥順利回鍋。
無黨籍的齋藤2021年7月首次當選兵庫縣知事，當時以43歲的年齡成為日本第二年輕的知事之一。齋藤被職員告發涉及職權霸凌等問題，兵庫縣議會9月19日在議會開議首日，以86票全票通過了不信任決議案，是日本地方自治史上第5例。
議會認為，齋藤因為職權霸凌的內部舉發引起一連串問題，已經「導致縣政嚴重停滯和混亂，無法免除他的政治責任」。
選出新任知事的選舉於今天投開票。選戰共有7人參選，創下當地選舉史新高，候選人除了齋藤外，還有政治團體「保護國民防止NHK傷害黨」主席立花孝志等人。根據兵庫縣選舉管理委員會數據，有94萬4541名選民採取事前投票，占選民總數約21%，同樣創下歷史新高，顯示這次選舉受到高度關注。
根據每日放送（MBS）的出口民調與採訪，齋藤元彥在這次選舉擊敗了包括前尼崎市長稻村和美、前參議員清水貴之等對手，成功連任。
截至日本當地時間晚間7時30分的投票率約為31.7%，加上事前投票，整體投票率突破50%，是自2013年以來，兵庫縣知事選舉睽違11年再次達到這麼高的投票率。
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