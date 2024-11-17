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澳日美防長會談 三國聯合聲明強調台海和平重要性

中央社／ 雪梨17日專電
澳洲、美國及日本國防部長今於澳洲北部達爾文（Darwin）舉行會談，並在會後發表聯合聲明。圖為7月18日，在澳洲達爾文名迪海灘舉行的黑色演習中，戰鬥機飛過人群。路透
澳洲、美國及日本國防部長今於澳洲北部達爾文（Darwin）舉行會談，並在會後發表聯合聲明。圖為7月18日，在澳洲達爾文名迪海灘舉行的黑色演習中，戰鬥機飛過人群。路透

澳洲美國日本國防部長今於澳洲北部達爾文（Darwin）舉行會談，並在會後發表聯合聲明，強調台灣海峽和平與穩定的重要性，呼籲以和平方式解決兩岸議題。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及日本防衛大臣中谷元今日齊聚達爾文，針對三國國防合作、台海局勢、南海議題、烏俄衝突、朝鮮半島局勢等展開對話。

三國防長在聯合聲明中，強調台灣海峽和平與穩定的重要性，呼籲以和平方式解決兩岸議題。

三國防長並表達對南海局勢的關切，重申對南海及東海破壞穩定行為的嚴重擔憂，包括中國對菲律賓及其他沿海國家船隻採取的危險行為，並堅決反對任何試圖以武力或脅迫單方面改變現狀的行為。

聲明強調，各國應遵守國際法，尤其是「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），以確保自由航行、飛行自由及其他合法的海上活動。三國並確認2016年南海仲裁案裁決的最終性和法律約束力，並呼籲所有國家根據國際法以和平方式解決爭端。

此外，聲明歡迎澳洲、日本、菲律賓及美國在南海進一步深化國防合作，透過定期的海上合作行動，共同支持區域海上安全並維護國際法。

聲明也關注朝鮮半島局勢，嚴厲譴責北韓的不穩定行為，特別是北韓於10月31日進行的洲際彈道飛彈試射，認為這對國際和平與穩定構成重大威脅。三國重申，致力於實現朝鮮半島的完全無核化，並敦促北韓立即停止挑釁行為。

針對烏俄衝突，聯合聲明對北韓向俄羅斯提供軍事資源以支持俄羅斯在烏克蘭的侵略行動，以及北韓軍隊部署至俄羅斯的行為表達嚴重關切。聲明呼籲俄羅斯立即、全面且無條件地撤出所有軍隊，恢復烏克蘭在其國際公認領土內的主權，並敦促包括中國在內的第三國遵守國際法，避免為俄羅斯的侵略行為提供任何形式的支持。

此外，馬勒斯今天也宣布，自2025年起，日本自衛隊「水陸兩棲機動團」（ARDB）將加入美國海軍陸戰隊在澳洲北部的定期部署及相關演習。此舉標誌澳、日、美三方國防合作的重大推進。

南海仲裁 台海 台灣海峽 日本 澳洲 美國

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