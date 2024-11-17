「最後一場拜習會」美中領導人秘魯會晤 我外交部聲明回應

在秘魯舉行的亞太經合峰會期間，美國總統拜登和中國領導人習近平舉行了會談。兩個月後，川普將正式出任美國新一屆總統，有人擔心，川普上台後，中美將再度爆發貿易戰，並使雙邊關係進一步緊張化。

中國宣稱對台灣擁有主權，並表示不排除動用武力促成統一的可能性。而美國同台灣雖然沒有外交關係，卻在保障台灣安全方面扮演著重要角色。

中國官方的中央電視台報道稱，會晤期間，習近平對拜登表示，「台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的4條紅線，不容挑戰。這些是中美關係最重要的防護欄和安全網。」習近平強調，台獨分裂行徑同台海和平穩定水火不容；美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的台獨本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對台獨，支持中國和平統一。

台灣外交部周日發表聲明稱，「正如美國等各方多次指出，中國持續在台灣周邊進行軍事挑釁行徑，才是破壞區域和平穩定的最大禍源與對全球經濟繁榮的重大威脅。」

中美雙方領導人還就南中國海、俄烏戰爭以及朝鮮半島局勢交換了意見。中國官方的新華社報道稱，習近平對拜登表示：「美國不應介入有關南沙島礁的雙邊爭議，不應縱容和支持挑釁沖動。」習近平強調，中國在烏克蘭問題上的立場是光明正大的，北京也不會允許朝鮮半島陷入衝突和混亂。

對美國總統拜登來說，這是他過去一年多以來首次同中國領導人習近平舉行會晤，也可能是他總統任內最後一次同習近平的直接會晤。美國駐華使團發布的新聞稿寫道，拜登在會談中呼籲習近平發揮對朝鮮領導人金正恩的影響力，阻止朝鮮進一步卷入俄烏戰爭。

拜登還回顧了過去四年美中關係的發展。他表示，中美雙邊已經恢復了各個層面上的軍事交流，在人工智能和打擊毒品領域，雙方的專家正在開展合作。拜登表示，盡管雙邊關係存在起伏，但也開展了一系列「富有成果的對話」，他為此感到自豪。

拜登對習近平表示表示，中美關係是最重要的國際關係之一，「過去十年來，我們開展了長時間的對話，今後我們也將保持對話渠道的暢通。」

敏感的權力移交

川普將於明年一月正式入主白宮。2017年至2021年的總統任內，川普推行了強硬的對華路線，其中包括大規模引入懲罰性關稅。拜登繼任後，基本延續了這一強硬對華路線。除此之外，拜登還發布了一系列出口禁令，使中國無法繼續獲得美國的高科技產品。

而中國也采取了一系列反制措施，禁止向美國出口敏感原材料。觀察家們普遍認為，如果川普履行其競選承諾，那麼北京就必須為中美貿易戰進一步激化做好准備。

來自白宮的消息稱，拜習會期間，拜登再度對「中國不公平的貿易行為」表示憂慮。拜登說，美方今後將會繼續采取必要措施，避免美國技術被用來挑戰美國及其盟友的安全利益，但同時又不過度限制貿易和投資。

台灣對美國總統拜登在拜習會中重申美國維護台海和平的堅定立場表示歡迎，台灣外交部在一份聲明中寫道：「拜登總統會中重申美國反對任一方片面改變現狀，期待兩岸歧見應以和平方式解決，並強調台海和平穩定符合全球利益。拜登總統並呼籲中國停止解放軍在台灣周邊破壞穩定的軍事行動。對於拜登總統再次利用與中國領導人互動的場合，公開表達美國對維持台海和平穩定的堅定立場，外交部表示肯定與歡迎。」

（綜合報導）

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