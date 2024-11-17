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未見石破茂？APEC領袖合照獨缺他身影 日方曝原因：遇塞車來不及趕回

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
今年在秘魯首都利馬舉行的2024年亞太經濟合作會議於16日落幕，各國領袖拍攝大合照留念，但未見日本首相石破茂身影。新華社
今年在秘魯首都利馬舉行的2024年亞太經濟合作會議於16日落幕，各國領袖拍攝大合照留念，但未見日本首相石破茂身影。新華社

日本朝日電視台報導，日本首相石破茂15、16日出席在秘魯首都利馬舉行的2024年亞太經濟合作會議（APEC）。但會議落幕拍攝與會領袖大合照時，未見石破身影。日方解釋，石破當天乘車前往秘魯前總統藤森謙也的墓地獻花時遇到塞車，來不及趕回會場。

日本外務省官員透露，原本預定石破向秘魯前總統藤森墓地獻花後，能及時返回會場合影，但從APEC會場前往藤森的墓地時，遇到交通事故引發的塞車，因此最後來不及趕回會場。

日裔的藤森於1990年起擔任10年的秘魯總統，今年9月逝世，享壽86歲。

日本首相石破茂15日在秘魯首都利馬亞太經合會場邊，與美國總統拜登和南韓總統尹錫悅舉行三方高峰會。美聯社
日本首相石破茂15日在秘魯首都利馬亞太經合會場邊，與美國總統拜登和南韓總統尹錫悅舉行三方高峰會。美聯社

APEC 交通事故 塞車 日本 石破茂 秘魯

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