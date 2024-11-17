聽新聞
0:00 / 0:00
未見石破茂？APEC領袖合照獨缺他身影 日方曝原因：遇塞車來不及趕回
日本朝日電視台報導，日本首相石破茂15、16日出席在秘魯首都利馬舉行的2024年亞太經濟合作會議（APEC）。但會議落幕拍攝與會領袖大合照時，未見石破身影。日方解釋，石破當天乘車前往秘魯前總統藤森謙也的墓地獻花時遇到塞車，來不及趕回會場。
日本外務省官員透露，原本預定石破向秘魯前總統藤森墓地獻花後，能及時返回會場合影，但從APEC會場前往藤森的墓地時，遇到交通事故引發的塞車，因此最後來不及趕回會場。
日裔的藤森於1990年起擔任10年的秘魯總統，今年9月逝世，享壽86歲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言