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合影獨缺他一人！APEC領袖合照不見日相石破茂 日方：塞車來不及趕回

中央社／ 東京17日綜合外電報導
2024亞太經濟合作會議（APEC）年會秘魯時間16日進入尾聲，台灣領袖代表林信義（後排右4）與其他經濟體領袖代表合影。圖／APEC台灣代表團提供（中央社）
2024亞太經濟合作會議（APEC）年會秘魯時間16日進入尾聲，台灣領袖代表林信義（後排右4）與其他經濟體領袖代表合影。圖／APEC台灣代表團提供（中央社）

亞太經濟合作會議（APEC）年會今天落幕，在拍攝與會領袖大合照時獨缺日本首相石破茂。日方表示，因為石破今天前往秘魯前總統藤森墓地獻花時碰上塞車，來不及趕回會場。

日本朝日電視台報導，石破這兩天出席在秘魯首都利馬（Lima）舉行的APEC峰會，但今天在拍攝與會領袖閉幕合照時卻未現身。

秘魯前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）曾從1990年起擔任10年總統，今年9月離世。石破今天特地驅車前往藤森墓地獻花。

日本外務省相關人士表示，本來預定前往墓地獻花後，可以在拍攝合照時間前返回APEC會場，但因為從APEC會場前往位於利馬郊區的藤森墓地時，正好碰到車禍引發的塞車，所以最後來不及返回會場。

APEC 塞車 日本 石破茂 秘魯 車禍

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