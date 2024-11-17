合影獨缺他一人！APEC領袖合照不見日相石破茂 日方：塞車來不及趕回
亞太經濟合作會議（APEC）年會今天落幕，在拍攝與會領袖大合照時獨缺日本首相石破茂。日方表示，因為石破今天前往秘魯前總統藤森墓地獻花時碰上塞車，來不及趕回會場。
日本朝日電視台報導，石破這兩天出席在秘魯首都利馬（Lima）舉行的APEC峰會，但今天在拍攝與會領袖閉幕合照時卻未現身。
秘魯前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）曾從1990年起擔任10年總統，今年9月離世。石破今天特地驅車前往藤森墓地獻花。
日本外務省相關人士表示，本來預定前往墓地獻花後，可以在拍攝合照時間前返回APEC會場，但因為從APEC會場前往位於利馬郊區的藤森墓地時，正好碰到車禍引發的塞車，所以最後來不及返回會場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言