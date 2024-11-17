溫哥華駐處處長投書加媒 籲支持台灣參與氣候公約

第29屆聯合國氣候大會（COP29）舉行之際，加拿大媒體刊登溫哥華駐處處長劉立欣的投書，稱加拿大和台灣都致力2050淨零排放，在綠能產業有許多合作契機，基於氣候變遷無國界，應支持台灣加入聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）。

第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）正在亞塞拜然舉行，加拿大「卡加利先鋒報」（Calgary Herald）今天刊登的文章標題為「聯合國氣候變化綱要公約不應排拒台灣，因為氣候變遷無國界」。

駐溫哥華辦事處處長劉立欣在文章中提到，極端氣候對加拿大造成極大影響，例如哥倫比亞冰原消退加速，以及暴雨山火不斷等天災，突顯全球暖化已對人類形成不可忽視的威脅。由於氣候變遷不分國界，國際社會應該共同努力於永續發展，聯合國氣候變化綱要公約更不能遺漏台灣。

加拿大眾議院日前通過「反對中國錯誤詮釋聯合國第2758號決議限縮台灣國際參與」動議案，劉立欣希望加拿大政府能支持台灣參與聯合國氣候變化綱要公約。

投書說明，台灣已立法「2050年實現淨零排放」，推出碳排放收費制度，並成立了「國家氣候變遷對策委員會」，集結政府機關、產業菁英、公民團體，共同推動多元綠能減碳科技、永續綠生活、淨零路徑規劃及綠色數位雙軸轉型。政府也籌組綠色金融三大基金，帶動綠色產業發展。

由於加拿大開發了尖端的碳捕集和封存技術，以及液化天然氣和先進儲能系統的出口能力，使得台灣與加拿大之間的交流在過去兩年迅速增加。

劉立欣對中央社表示，去年能源署派團來參加加拿大碳捕捉大會（Carbon Capture Conference），今年又參加氫能大會（Hydrogen conference），台加雙方在政策和技術上都有實質的合作交流。

她說：「例如今年4月金屬工業研究發展中心與加拿大Alberta Innovates旗下著名油氣管線管理及應用技術研究機構C-FER達成合作共識，簽訂合作備忘錄。隨著台灣進入碳有價時代，碳權交易炙手可熱，台灣的碳權交易仲介公司正計劃到加拿大投資設點。這些都是令人振奮的消息。」

台灣的科技實力受全球肯定，劉立欣稱，展現「綠能科技島」雄心壯志的台灣，有許多傲人經驗樂意與世人分享；此外，本屆COP29大會的工作小組將討論土地使用、農業實踐和其他有利於當地社區和原住民的政策。作為擁有16個原住民族的領先科技強國，台灣在推動創新和尊重傳統方面擁有豐富經驗，參與將使聯合國氣候變化綱要公約受益匪淺。