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失去民心…前總理倒台前下令警方鎮壓 孟加拉臨時政府延長武裝部隊執法權

中央社／ 達卡17日綜合外電報導
孟加拉前總理哈希納的政府倒台前曾下令警方鎮壓抗議，許多民眾已對警察失去信心。圖 為孟加拉前總理哈希納和她的父親的海報，被撕破丟棄在達卡廢棄的人民聯盟辦公室裡。美聯社
孟加拉前總理哈希納的政府倒台前曾下令警方鎮壓抗議，許多民眾已對警察失去信心。圖 為孟加拉前總理哈希納和她的父親的海報，被撕破丟棄在達卡廢棄的人民聯盟辦公室裡。美聯社

孟加拉前總理哈希納的政府倒台前曾下令警方鎮壓抗議，許多民眾已對警察失去信心。臨時政府近日將賦予武裝部隊的執法權再延長2個月，讓部隊能如警察般從事逮捕等日常勤務。

法新社報導，軍方發言人周德里（Sami-Ud-Daula Chowdhury）今天表示：「武裝部隊將執行政府委派給我們的命令。」

現年77歲的哈希納（Sheikh Hasina）曾下令警方鎮壓由學生帶頭的抗議，造成至少700人死亡。今年8月5日，哈希納因流血示威失控，宣布辭職並逃往國外。

哈希納執政的15年間，不乏阻止在野黨行使民主權利的案例。

孟加拉之後由諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）領導的看守政府，接下實施民主改革及舉行選舉的任務。

由於許多民眾已對警方失去信心，當局引進軍隊維護安全。

失控 孟加拉 警察

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