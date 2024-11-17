失去民心…前總理倒台前下令警方鎮壓 孟加拉臨時政府延長武裝部隊執法權
孟加拉前總理哈希納的政府倒台前曾下令警方鎮壓抗議，許多民眾已對警察失去信心。臨時政府近日將賦予武裝部隊的執法權再延長2個月，讓部隊能如警察般從事逮捕等日常勤務。
法新社報導，軍方發言人周德里（Sami-Ud-Daula Chowdhury）今天表示：「武裝部隊將執行政府委派給我們的命令。」
現年77歲的哈希納（Sheikh Hasina）曾下令警方鎮壓由學生帶頭的抗議，造成至少700人死亡。今年8月5日，哈希納因流血示威失控，宣布辭職並逃往國外。
哈希納執政的15年間，不乏阻止在野黨行使民主權利的案例。
孟加拉之後由諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）領導的看守政府，接下實施民主改革及舉行選舉的任務。
由於許多民眾已對警方失去信心，當局引進軍隊維護安全。
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