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澳洲叢林大火肆虐…維多利亞州房屋、牲畜受損

中央社／ 雪梨17日綜合外電報導
澳洲當局表示，維多利亞州今天遭數十起叢林大火肆虐，摧毀至少一間房屋，居民被迫撤離。圖為消防員示意圖。圖／AI生成
澳洲當局表示，維多利亞州今天遭數十起叢林大火肆虐，摧毀至少一間房屋，居民被迫撤離。圖為消防員示意圖。圖／AI生成

澳洲當局表示，維多利亞州今天遭數十起叢林大火肆虐，摧毀至少一間房屋，居民被迫撤離。

法新社報導，昨天的強風與高溫引發80起火災，數百名消防員正忙於撲滅大火。

消防當局今天表示，維多利亞州西部與南部地區兩場火災最具挑戰，可能會燃燒「相當長一段時間」。

維多利亞州緊急事務管理專員紐金特（Rick Nugent）補充，這2場大火已燒毀超過1900公頃土地，目前尚未能控制。

他說：「這些地區的畜產與農業受損，我們的團隊將全天持續評估影響。」

維多利亞州西部至少一處房屋被毀，人們擔心會有更多房屋遭殃。

消防單位今天表示，疏散的數百名民眾中，有10名是國家公園的徒步旅行者。

今天沒有死亡報告，當局促請撤離的居民不要回家，直至被告知安全為止。

強風預計今天下午席捲維多利亞州，在冷鋒進入之前可能會使情況變得更糟。

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