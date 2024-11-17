快訊

美貌智商雙在線！21歲美女舞者兼企業家摘后冠 成丹麥第一位環球小姐

偕妻散步竟遇公車追撞死劫...人夫目睹慟：下意識有閃 但她沒躲過

巨大的戰略優勢...蘋果分享自研晶片成功秘密 對手無法先用3奈米最新技術

主嫌找到了！涉菲律賓華人撕票案 陸籍男持賽普勒斯身分、美國落網

中央社／ 台北17日電
今年6月底菲律賓發生一起中國公民及美籍華人綁架撕票案，2名被害人是中國醫療器材公司的高階主管。陸媒報導，主嫌已在美國落網，是一名持有賽普勒斯身分的男性華人。示意圖。圖／AI生成
今年6月底菲律賓發生一起中國公民及美籍華人綁架撕票案，2名被害人是中國醫療器材公司的高階主管。陸媒報導，主嫌已在美國落網，是一名持有賽普勒斯身分的男性華人。示意圖。圖／AI生成

今年6月底菲律賓發生一起中國公民及美籍華人綁架撕票案，2名被害人是中國醫療器材公司的高階主管。陸媒報導，主嫌已在美國落網，是一名持有賽普勒斯身分的男性華人。

據紅星新聞、財新網報導，被害人家屬10月從菲律賓警方處得到消息，稱這起綁架案主嫌，已在美國落網。該名主嫌為華人男性，持有賽普勒斯身分，經常在美國活動。

經美國警方審理後，已對犯罪事實進行招供，警方還在追查團夥中其他成員。

據先前報導，香港上市醫療公司潤邁德集團的國際營銷總監夏軻孚及孫姓美籍華人6月間接受自稱「李娜」的經銷商邀請前往菲律賓談生意，抵達後遭綁架，6月24日被發現已遭撕票。

綁架 美國 菲律賓

延伸閱讀

影／航警局偵破大陸走私偽造車牌 主嫌屏東落網

傳奇女將李娜：港辦網賽高水平、軟件完美 硬件待加強

涉菲律賓華人撕票案！台灣女子「李娜」在韓落網 刑事局這樣說

2華人在菲遭撕票 嫌犯「李娜」在韓被捕將引渡中國

相關新聞

主嫌找到了！涉菲律賓華人撕票案 陸籍男持賽普勒斯身分、美國落網

今年6月底菲律賓發生一起中國公民及美籍華人綁架撕票案，2名被害人是中國醫療器材公司的高階主管。陸媒報導，主嫌已在美國落網...

俄再拿能源當武器 停供奧地利天然氣

奧地利石油天然氣集團（OMV）發言人指出，俄羅斯預計16日起將停止輸送天然氣至奧地利，奧地利官員砲轟「俄羅斯再次以能源當...

印度醫院氧氣機故障火災 10新生兒罹難、16命危

印度當局16日表示，北部一間醫院的氧氣機發生故障，在新生兒加護病房引發火災，造成10名新生兒不幸因燒燙傷與窒息而喪命，另...

APEC峰會／拜登獲林信義邀請訪台 親切回應：我會

代表中華民國總統賴清德前往秘魯首都利馬出席APEC領袖會議的總統府資政林信義，接連與美國國務卿布林肯及其他國家代表會談，...

APEC峰會／美日韓深化印太合作 設專責祕書處

美國總統拜登、日本首相石破茂和南韓總統尹錫悅15日在秘魯亞太經合會(APEC)場邊舉行三方峰會，共41分鐘，會後聯合聲明...

澳總理：與川普通電話 雙方關係良好開端

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在與美國總統當選人川普通話之後表示，雙方關係有著「非常好的開始」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。